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高雄登革熱往北燒！楠梓也爆病例「與前鎮群聚相關」　累積13人確診

▲▼防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，運用磯玉柄協助民眾檢視家戶外遮雨棚是否有積水產生孑孓或蚊卵。（圖／疾管署提供）

▲防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，運用磯玉柄協助民眾檢視家戶外遮雨棚是否有積水產生孑孓或蚊卵。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄登革熱往北燒！疾病管制署今(14)日公布國內新增3例本土登革熱病例，分別居住高雄市楠梓區(案11)及前鎮區(案12、案13)，其中2人是就診時醫師懷疑通報確診，另1人則是先前個案同住家人，擴大採檢後確診。初步分析活動史、地緣關係，3名個案都與前鎮群聚相關，累積確診已經達到13人。

疾管署副署長莊人祥表示，新增個案均為女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，發病日介於9月8日至9月10日，症狀分別有發燒、頭痛、肌肉痠痛等，案11及案12為就醫後並由診所通報採檢後確診；案13為昨(13)日公布個案之同住家人，擴大採檢後確診。

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疾管署表示，3名個案近期均無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區及楠梓區住家、工作地為主，案11及案12病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，依活動史與地緣關係初步研判可能於居住地或活動地周邊感染，推測與本次群聚感染相關。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。針對目前群聚感染，已擴大採檢1,050人，其中8人PCR陽性(均為已公布個案)、1,036人陰性，其餘檢驗中(6件)，另有4例為診所通報採檢確診(均為已公布個案)。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計15例登革熱本土病例，分別為高雄市13例及臺中市2例，另有33例境外移入病例，感染國家分別自越南(20例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過227萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及墨西哥等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。

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