轟嫌犯逍遙法外！　周玉蔻嗆蘇貞昌、徐國勇：接著是陳屍街頭嗎？

▲媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻因砲轟慈濟，14日上午遭人放置「臭酸禮盒」並報警謊稱是炸彈；豈料，經警方比對監視器畫面後，發現與日前赴放言傳媒有限公司咬傷人的男子相符，目前已在新北市將涉案的田姓男子帶回偵辦。對此，周玉蔻點名行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇，怒批「姓田的逍遙法外，法紀拿他沒有辦法，接下來是周玉蔻被槍殺屍陳街頭，或刺刀殺害血流身亡後，逃掉死刑開心吃牢飯的劇本嗎？我不害怕，我不想死不瞑目！」

周玉蔻在台北市大安區信義路四段設立的放言傳媒有限公司，前天中午遭施暴者闖入，一位主管被挨打受傷，辦公室的電話也持續被語言暴力者騷擾，今早又有人在她正主持《新聞放鞭炮》節目時，於電台《寶島聯播網》辦公室門口放置包裹，報警謊稱是炸彈。

爾後，警方調閱監視器發現，一名身形微胖的中年男子，在8時許許進入大廳後，將禮盒放在垃圾桶上，原先以為是爆裂物便立刻封鎖現場，事後才發現裡面是腐敗物品，並且散發酸臭味。警方表示，經比對監視器畫面後，發現與日前赴放言傳媒有限公司咬傷人的男子相符，目前已在新北市將涉案的田姓男子帶回偵辦。

而這名田姓網友稍早曾於臉書《不演了新聞台》粉絲專業下留言，「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜，等下應該會有新聞了，甚麼是他O的驚喜，節目做完就知道了。」《不演了新聞台》小編也立即回覆，「您好，我不知是什麼，但請別做違法的事。」

▲有民眾跑到寶島聯播網放置禮盒，警方打開竟然是腐敗物，有網友留言「給周老妖驚喜」。（圖／記者邱中岳翻攝）



面對恐嚇與威脅，周玉蔻透過臉書發文開嗆，「請問各位臉友、行政院長、內政部長及警政署長，對本人辦公室同仁施暴，被縱放！在本人電台放恐嚇包裹威脅，被縱放！然後，姓田的逍遙法外，法紀拿他沒有辦法。接下來，是周玉蔻我被槍殺屍陳街頭，或者刺刀殺害血流身亡後，犯罪人還可以在媒體面前大罵周老妖，藍營人歡欣鼓舞放鞭炮，罪犯逃掉死刑開心吃牢飯的劇本嗎？我不害怕，我不想死不瞑目！」

周玉蔻日前於節目上指稱「慈濟是中共同路人」，之後又在臉書開嗆「她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師女士為上人，是她們自己的事，我們一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子？」引發關注。然而，陳時中受訪時則回應，慈濟是大愛的團體，對世界貢獻多，「我當然也會稱證嚴為上人」。