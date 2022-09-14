遠傳公布iPhone 14排隊禮　前50名免費容量升級、頭香送iPad

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14即將於本周五開賣，遠傳也宣布當天上午9時將在三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣會，為慰勞辛苦排隊的果粉，當天8時開始發放號碼牌，前50名排隊民眾，只要申辦遠傳心5G 999以上資費，就享128G直接免費升級256G容量，加量不加價，搶得頭香民眾再享驚喜好禮，加碼送iPad Air一台。

遠傳今年也特別針對購買空機排隊民眾加碼好禮，當天前20名購買iPhone 14系列空機用戶也享2,000元的原廠配件購物金，現場就可以挑選喜歡的原廠配件帶回家。此外，現場排隊辦門號前50名及買空機前20名，都再加碼送價值2,180元的七合一充電器。

遠傳也貼心中南部的果粉，特選台中逢甲福星門市、高雄林森門市，同步提早至9時營業，當天也有限量加碼容量小升大超值優惠。

遠傳月付1599元，iPhone 14就能0元起帶回家， iPhone 14 Pro也只要6,300元起，同時首度與科技家居服務平台HOMEE 合宜家居獨家合作，只要搭配指定資費申辦iPhone 14系列機種，最高可享加碼2萬元成家購物金，可到該站購買家具時抵用。