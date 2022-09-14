他與「雙人格人妻」交往被告性侵起訴　法醫兩界戰翻

▲小美自稱擁有A和B兩個人格，性情迥異，彼此知道另一格人存在。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名罹患「多重人格障礙症」的人妻，自稱體內有2個不同人格，丈夫默許她的另一人格擁有感情自由，人妻因此透過交友軟體結識1名K男，對方也知悉人妻擁有雙重人格，竟不顧其中1個人格的意願硬上，女子報案後，台北地檢署將K男依強制性交罪起訴，由於被害人沒有任何就醫紀錄，也未做過精神鑑定，起訴K男在醫界及法界引起高度關注，支持起訴的法界人士認為，被告未尊重身體自主權，性侵是事實；醫界人士則主張，要鑑定多重人格障礙比思覺失調症的難度還要高，未經鑑定就起訴並不妥適。

台北市一名人妻小美（化名）自稱有解離性身分障礙症（俗稱多重人格），體內住著二個完全不同的人格，年初她以A人格在網路認識一名網友K男，在確定對方能夠接受她擁有二個人格、並能和她的另一個B人格當朋友後，二人正式交往，但6月間K男卻在小美處於B人格時性侵她，遭小美以B人格驗傷並報警。

▲男網友明知女友正處於另一個人格，卻還硬上。



男網友挨告後，向檢警坦承因想測試小美的B人格是否會像A人格一樣，擁有性高潮的體質，所以在明知她處於B人格時硬上，並寫下認罪自白書，台北地檢署偵查後，以妨害性自主罪將他起訴。

▲男網友性侵過程中，女友的A人格被喚出，2人完事後一起入睡過夜。

本刊取得檢察官起訴的證據清單，發現全案並未對小美進行精神鑑定，告訴人也沒有就醫紀錄，未來移審法院，一旦被告翻供否認犯罪，恐怕很難定罪，也因為沒有就多重人格進行鑑定，引起醫界不同聲音，甚至有身心科醫師直言：「多種人格光從醫學角度都很難斷定，很容易偽裝，未經嚴格鑑定就起訴，非常不妥。」

▲台北地檢署採信小美說詞，且男網友認罪，因此依妨害性自主起訴。

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