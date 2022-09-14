ET專訪／蔡其昌曝與盧秀燕「最大差別」　自爆長處是「產品研發」

文字：白珈陽、鄧木卿、游瓊華

攝影：鄧木卿

2022年底九合一選舉剩不到3個月時間，台中市長民進黨參選人蔡其昌接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，他認為對手、現任市長的盧秀燕最大強項是「懂得形象包裝」，聽起來話有點酸，但蔡其昌強調「並非是貶意」，解釋「盧秀燕可以把現有的東西發揚光大」，但他自己的長處是「產品研發」，講白話就是將政見兌現，這就是2人最大區別！

▲台中市長民進黨參選人蔡其昌接受《ETtoday東森新媒體》專訪，狂酸盧秀燕只懂包裝行銷。（圖／記者鄧木卿攝）



蔡其昌稱讚盧秀燕最大優點，就是把現有的產品進行包裝銷售，而他的強項是生產產品，包括最困難的「發想」，還需要在工廠第一線全身汗地「乒乒乓乓」動手做，這是他的長處，也是與盧秀燕不一樣的地方。

不過，蔡其昌話鋒一轉指，台中現階段需要的並不是包裝，而是還沒有完善的捷運系統、社會住宅新建、交通系統等，這些通通都跟不上台中的發展，「缺少了居住正義、便利的交通，長久下來不利於留住年輕人。」

▲蔡其昌轟，在盧秀燕執政下，捷運進度「慢到令人感到害怕」。（圖／記者陳筱惠攝）



蔡其昌更直言，目前的捷運進度「慢到令人感到害怕」，國民黨執政的這4年來，台中的捷運系統都沒在變動，年輕的上班族市民無法透過捷運網絡快速到達上班或是想去的地方，需要透過開車、坐計程車達成，但都會增加年輕人的支出。若他當上市長，4年內就會讓捷運藍線動工，一次就把4條新的捷運路線核定通過，這樣才能讓市民覺得台中這個城市有希望、有未來。