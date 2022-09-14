ET專訪／「吃貨」蔡其昌大崩潰！拒絕幕僚餵食這2物　原因曝光

▲對民進黨台中市長參選人蔡其昌而言，要果腹也要滿足口欲，跑行程時寧可餓肚子，也不會亂吃。（圖／記者鄧木卿攝）

記者游瓊華、鄧木卿、白珈陽／台中報導

2022九合一大選進入倒數計時，參選人趕場跑攤，坐下來好好吃一餐是無比奢侈，多半在行程空檔吃東西補充體力，不過對民進黨台中市長參選人蔡其昌而言，要果腹也要滿足口欲，跑行程時寧可餓肚子，也不會亂吃。幕僚就透露，曾拿爆米花、熱狗堡給餓了8小時的蔡其昌墊肚子，狠遭拒絕，還有一次宵夜直播時，幕僚只準備泡麵給蔡其昌吃，讓身為吃貨的他忍不住崩潰。

蔡其昌是出了名的美食家，對台中美食如數家珍，更出了一本食旅書介紹台中美味小吃。日前蔡其昌接受《ETtoday東森新媒體》專訪時表示，不只地道小吃、功夫菜，他也愛吃速食、漢堡、炸雞，但如果可以，還是希望把膽固醇、熱量都用在喜歡的食物上，無意間也透露出對美食的堅持。

▲日前蔡其昌在粉絲團深夜宵夜直播對談，團隊準備泡麵讓他吃，讓忙碌一整天的吃貨蔡其昌哀嚎不已。（圖／翻攝蔡其昌臉書)

幕僚透露，有一次蔡其昌在粉絲團進行《昌字號消夜食堂》直播時，搭配18歲公民權議題時，團隊準備一碗維力炸醬麵給蔡其昌，恰巧那也是蔡其昌當日的第一餐，身為吃貨的蔡其昌事後忍不住崩潰，向年輕助理們哀嚎，「我愛吃泡麵，但跑了一整天行程，你們起碼給我一個熱炒、或炒一個蜆仔蒜吧！」讓人哭笑不得。

蔡其昌對此笑著說，吃東西不一定要山珍海味，跑行程太忙碌，有得吃就不錯，「就算一顆饅頭也行，不論是白饅頭或是黑糖饅頭都可以，尤其台中有很多家饅頭很好吃！」但蔡其昌也趁著專訪空檔，向幕僚溫馨喊話，台中美食那麼多，下次直播能不能弄些比較沒辦法吃到的小吃，好撫慰他忙碌的心與期待。