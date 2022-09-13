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百貨週年慶開跑　「大江」備戰迎桃園首家「檀島香港茶餐廳」

▲百貨週年慶開跑「大江」備戰推促銷優惠

▲百貨週年慶開跑，「大江」備戰拚業績。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋連假過後，各大百貨零售業週年慶促銷活動，紛紛掀起！鄰近桃園青埔商圈的大江購物中心，為迎接百貨週年慶大戰，大江團隊積極招商、進行樓面品牌調整，全館各樓調整品牌家數共計37家、店櫃總面積超過千坪，集結3C、家電、生活藥妝及獨家主題餐廳等品牌店櫃陸續進駐，為2022年度業績再添柴火。

▲百貨週年慶開跑「大江」備戰推促銷優惠

▲大江購物中心動漫專區。（圖／大江提供）

大江購物中心副總經理何旭魁13日表示：自暑假以來館內用餐及看電影的人潮大增，同時帶動服飾零售店櫃的提袋率，今年1至8月營業額及成交筆數較去年同期皆有雙位數成長率，特別是暑假期間7、8月業績較去年衝出高成長72%；與前年(2020年)相比之下，儘管今年少了當年振興三倍券的加持，大江業績表現也有10%的微幅成長。

▲百貨週年慶開跑「大江」備戰推促銷優惠

▲「大江」迎桃園首家「檀島香港茶餐廳」。（圖／大江提供）

何副總表示，大江購物中心於9月30日至10月30日舉辦週年慶促銷活動，全台最大旗艦店-未來實驗室及動漫遊戲專區等接力開幕，而近期在大江官方粉專發佈「檀島香港茶餐廳」，將在11月重磅登場，是桃園首家「檀島香港茶餐廳」及點點心，二家港式餐廳齊發有助於拉抬商場買氣。又，大江營運團隊正積極籌備大江二館「MetroWalk+」的招商工作，預計在2025年第三季期間開幕，屆時為全台購物商場再添話題。　

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