　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

百貨商場消暑玩樂嗨起來　大江購物中心迎暑假一站式涼夏遊逛

▲大江購物中心迎暑假，一站式涼夏遊逛

▲大江購物中心迎暑假，一站式涼夏遊逛。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔商圈的大江購物中心，因寬敞的遊逛空間、品牌業種多元及全年停車場免費停車等優勢，近年來成為大桃園地區熱門百貨商場之一。為迎接暑假的到來，大江購物中心於一樓中庭，打造全新室內森林系拍照打卡景點，並搭配流水鳥鳴聲，是消費者避暑的好去處，即日起至7月10日並推出「SUN一夏」促銷活動，力拚暑期業績。

▲大江購物中心迎暑假，一站式涼夏遊逛

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：隨著疫情趨緩加上孩童施打疫苗普及化，家庭客層的消費族群外出購物的意願相對增加，能帶動百貨商場整體買氣。接下來館內將會有知名品牌快閃特賣會進駐，還有SBC星橋電影院熱門電影「雷神索爾：愛與雷霆」也在暑假上映，屆時皆有助於吸引人潮、為業績助攻。

另外，大江購物中心於一樓中庭，打造全新室內森林系拍照打卡景點，命名為「森。音」的藝術裝置結合休憩區，以陽光、空氣、水三大元素為設計規劃主軸，屋頂的大型透明採光罩讓戶外陽光灑進商場，讓遊逛的消費者不用頂著大太陽也能愜意地感受夏日風情，多處不同造型的休憩空間伴隨著流水鳥鳴等音效，綠油油的草地與原木階梯造景，讓人宛如置身戶外大自然之中，瞬間轉換為渡假放鬆模式，現場有不少民眾佇足拍照，滿足現代人喜歡拍照打卡與分享生活的樂趣，更是網美們今年夏天不能錯過的景點。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
網傳「6.5公尺巨蛇出沒」　地點在高雄！真相曝光
吳淑珍只剩32公斤！　陳水扁曝妻現況哀喊：上蒼保佑
最缺B群10種人！　專家點名「這1族群」晚上吃
曾馨瑩「Dream place」辣曬比基尼！　正面照公開
獨／型男失蹤19年宣告死亡　哥因「5個字」張貼500張尋人啟
民生社區包租婆5年前24刀慘死　水電工一句話破功
最貪女保險員吸金2億元！　被關還要賠償3120萬
台灣真實版《捍衛戰士》！翻過關山俯衝屏東外海　2上尉殉職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百貨商場消暑玩樂嗨起來　大江購物中心迎暑假一站式涼夏遊逛

桃園青創聚落「興光堡壘」謝幕　鄭文燦：感謝璟都建設提供

羅智強全台輔選首站選屏東　 讚蘇清泉陽光好縣長

蘭嶼200歲海底珊瑚遭刻字「你好」！潛水教練氣炸飆髒話

「日光巴黎」麵包店積欠薪水歇業！分店也受害　高雄市府出手了

新北平溪青農王聖凱返鄉種筍　食農教育傳承在地慢生活

出租套房傳異味　南警埋伏多日查獲4毒犯

孝孫洗餐具打破碗割傷手暈眩　部落嬤奔派出所求援！警開道送醫

南安人文生態講座系列活動登場　邀布農族村長分享壓箱寶和故事

台南市高中以下畢業生市長獎頒獎　黃偉哲配合擺拍搏滿堂彩

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

百貨商場消暑玩樂嗨起來　大江購物中心迎暑假一站式涼夏遊逛

桃園青創聚落「興光堡壘」謝幕　鄭文燦：感謝璟都建設提供

羅智強全台輔選首站選屏東　 讚蘇清泉陽光好縣長

蘭嶼200歲海底珊瑚遭刻字「你好」！潛水教練氣炸飆髒話

「日光巴黎」麵包店積欠薪水歇業！分店也受害　高雄市府出手了

新北平溪青農王聖凱返鄉種筍　食農教育傳承在地慢生活

出租套房傳異味　南警埋伏多日查獲4毒犯

孝孫洗餐具打破碗割傷手暈眩　部落嬤奔派出所求援！警開道送醫

南安人文生態講座系列活動登場　邀布農族村長分享壓箱寶和故事

台南市高中以下畢業生市長獎頒獎　黃偉哲配合擺拍搏滿堂彩

荷包又要失血了！汽機車燃料費已開徵　銀行分期付款、優惠方案一次看

「翁達瑞」被告定了！柯志恩：選舉不是踐踏別人、成就自己

大陸國境鬆綁！放寬英德等125國入境限制　取消或簡化多項措施

吳淑珍只剩32公斤　陳水扁曝妻現況哀喊：祈願上蒼保佑

網傳「6.5公尺巨蛇出沒」勿去山林　地點在高雄真相曝光

國1仁德服務區「重機騎士」拉布條抗議　真相是...他開車進去

林子偉開轟！劉致榮核爆3轟失7分　林凱威1.2局無失分

受台籍志願兵援烏感召　多國士兵稱願支援台灣

南投最新水樂園！山林間的「8米高滑水道」超刺激　7／9起正式開放

Omicron疫情肆虐　兒童MIS-C休克比率達3-7成

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

地方熱門新聞

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

蘭嶼海底珊瑚遭刻字「你好」　教練氣飆髒話

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

出租套房傳異味警查4毒犯

徵家教學生　網暴動：地方爸爸猛報名

龍潭消防分隊　「小小消防員」體驗活動

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

大江購物中心迎暑假　一站式涼夏遊逛

台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會　4千遊客嗨翻

市長獎頒獎黃偉哲賣力配合同學擺拍

羅智強全台輔選首站選屏東

孝孫洗餐具打破碗割傷手暈眩　警開道送醫

桃園青創聚落　「興光堡壘」謝幕

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

更多熱門

相關新聞

疫情下拚生存　「大江」推宅購物專線服務

疫情下拚生存　「大江」推宅購物專線服務

疫情緊張，影響消費者外出購物的意願！中壢大江購物中心為拚生存，結合網路購物與實體專人服務，APP會員瀏覽線上商品型錄EDM時，只須點選商品旁的「服務專線」或「電話預訂」的字樣，電話即撥打連線至品牌專櫃由櫃上專人協助選購、結帳，目前館內約有六成餐飲品牌與外送平台合作，讓顧客不用出門也能安心購物、享受美食。

五倍券使用即將到期　大江加碼搶商機

五倍券使用即將到期　大江加碼搶商機

五倍券期限倒數　大江母親節促銷3/25開打

五倍券期限倒數　大江母親節促銷3/25開打

毛孩走春「神奇1法寶」過年沒煩惱

毛孩走春「神奇1法寶」過年沒煩惱

信義區百萬燈海3百公尺耶誕步道

信義區百萬燈海3百公尺耶誕步道

關鍵字：

大江暑假遊逛

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

情侶頂樓「激情開啪」　他下秒聽這聲軟掉了

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

F1重大意外！中國車手被頂　翻車起火光

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面