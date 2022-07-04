百貨商場消暑玩樂嗨起來　大江購物中心迎暑假一站式涼夏遊逛

▲大江購物中心迎暑假，一站式涼夏遊逛。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔商圈的大江購物中心，因寬敞的遊逛空間、品牌業種多元及全年停車場免費停車等優勢，近年來成為大桃園地區熱門百貨商場之一。為迎接暑假的到來，大江購物中心於一樓中庭，打造全新室內森林系拍照打卡景點，並搭配流水鳥鳴聲，是消費者避暑的好去處，即日起至7月10日並推出「SUN一夏」促銷活動，力拚暑期業績。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：隨著疫情趨緩加上孩童施打疫苗普及化，家庭客層的消費族群外出購物的意願相對增加，能帶動百貨商場整體買氣。接下來館內將會有知名品牌快閃特賣會進駐，還有SBC星橋電影院熱門電影「雷神索爾：愛與雷霆」也在暑假上映，屆時皆有助於吸引人潮、為業績助攻。

另外，大江購物中心於一樓中庭，打造全新室內森林系拍照打卡景點，命名為「森。音」的藝術裝置結合休憩區，以陽光、空氣、水三大元素為設計規劃主軸，屋頂的大型透明採光罩讓戶外陽光灑進商場，讓遊逛的消費者不用頂著大太陽也能愜意地感受夏日風情，多處不同造型的休憩空間伴隨著流水鳥鳴等音效，綠油油的草地與原木階梯造景，讓人宛如置身戶外大自然之中，瞬間轉換為渡假放鬆模式，現場有不少民眾佇足拍照，滿足現代人喜歡拍照打卡與分享生活的樂趣，更是網美們今年夏天不能錯過的景點。