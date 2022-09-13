陳時中吃滷肉飯卻盜圖　蔣萬安酸：應該享受怎麼還造假？

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨晚在臉書粉專發「宵夜文」，沒想到貼文中的照片被抓包是盜圖，陳團隊小編今（13）日趕緊在留言區道歉說明是「誤用」，但該說法無法說服網友，反而遭批是強詞奪理。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安回應，不解為何吃滷肉飯還要造假。

▲民進黨台北市長參選人陳時中團隊爆盜圖。（圖／陳時中臉書）



陳時中臉書PO出滷肉飯，原是想拉近與選民距離，卻被抓包盜圖。網友在臉書「爆料公社公開版」發文「保證今日新聞頭條，盜圖仔陳時中出來面對」，同時附上多張照片。其中可以看到，陳時中的滷肉飯文章中，有兩張照片跟百萬人氣部落客「小可愛阿貴」所拍攝的圖片相同。

對此，陳時中團隊13日一早也在臉書寫下164字道歉文「小編群向大家誠摯道歉。是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉，昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」

蔣萬安今日舉辦「挺新創 真有力」新創政策發表會，會後媒體問到此事，他回應，吃滷肉飯應該是開心、享受的事情，為什麼還要造假，令人不解。

