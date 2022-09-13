▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露去年採買疫苗過程，指政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發各界質疑政府故意刁難，時任衛福部長的民進黨台北市長陳時中受到指責，但媒體人謝寒冰直言，擋疫苗的其實是更高的權力者，那就是總統蔡英文。

針對疫苗風波，陳時中強調，「當時我身為防疫指揮官，必須對防疫負責，疫苗愈早進來，對國人愈好，我絕對不可能去擋疫苗」，受訪時還脫口而出，稱疫苗沒進來他要負最大責任，這樣子還擋疫苗，不是瘋子嗎？

慈濟基金會11日晚間也澄清，勿作泛政治化聯想；行政院隨後發出聲明，指政府在為國人健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事，有關三捐贈單位購買及捐贈疫苗之過程，政府均全力協助，確保疫苗在運送、檢驗、保存及施打等作業均符合原廠要求下，為國人規劃接種。

儘管相關陣營多此否認，但爭議仍難平。謝寒冰分析，當初BNT處處受阻，結果證嚴上人跟蔡英文視訊之後才OK，「所以代表什麼？蔡英文在擋，不就是這個意思嗎？」。

謝寒冰說，現在很多人都稱是陳時中、是誰誰誰在擋，好像蔡英文都不知情，最後了解狀況，就立刻宣布同意，但才不是這樣，陳時中隨時都可以被換掉，那陳時中為什麼可以擋那麼久？就是在擋的其實是他背後那個人。

謝寒冰指出，陳時中當初其實也很急，像台灣東洋董事長林全當時在談的時候，陳時中沒有反對喔，是後來有人不高興，所以才態度180度大轉變。

不過，謝寒冰認為，陳時中如果不滿意，可以告訴大家事實真相，他不敢講就是共犯，也沒什麼好委屈的，因為他想做官，所以當了共犯也是活該。