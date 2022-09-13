載滿士兵卡車遭反坦克飛彈擊中　下秒車體四散「俄軍全噴飛」

記者鄭文晴／綜合報導

俄烏戰爭開打至今逾7個月，烏克蘭日前展開閃電反擊，迅速奪回6000平方公里的失土。12日在臉書流傳一段烏軍用第92機步旅，襲擊載滿俄軍準備逃離的卡車，只見下秒車體四散、俄軍全數被擊中飛噴出車外，畫面相當震撼。

烏克蘭國防（Ukraine Defence）12日在臉書發布一段影片，並寫下「烏克蘭第92機步旅對在哈爾科夫州運送俄軍的卡車，進行了Stugna-P反裝甲飛彈襲擊」，畫面中烏軍正透過螢幕瞄準移動的俄軍卡車，飛彈在發射後命中卡車，車體瞬間爆裂，裡面的俄軍也疑似被炸飛出車外。

美國軍方12日表示，俄軍丟失烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）附近的大量占據地，許多俄軍官兵正向後撤退，越過邊境逃回俄國。

綜合外電報導，烏軍在東北部哈爾科夫州反攻取得重大勝利，包括奪回伊久姆（Izyum）、庫皮揚斯克（Kupiansk）等重要城鎮。澤倫斯基12日表示，「9月以來，我們的官兵已經在東部和南部解放了6000平方公里的烏克蘭領土，我們還在持續前進。」

烏軍情報單位一名發言人指出，俄軍部隊因為意識到情勢已絕望，所以開始大量投降。一名烏克蘭總統顧問則表示，由於擄獲太多戰俘，烏克蘭已經沒有空間可以關他們了。