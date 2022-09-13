　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

載滿士兵卡車遭飛彈襲擊　下秒車體四散「俄軍全噴飛」

記者鄭文晴／綜合報導

俄烏戰爭開打至今逾7個月，烏克蘭日前展開閃電反擊，迅速奪回6000平方公里的失土。12日在臉書流傳一段烏軍用第92機步旅，襲擊載滿俄軍準備逃離的卡車，只見下秒車體四散、俄軍全數被擊中飛噴出車外，畫面相當震撼。

烏克蘭國防（Ukraine Defence）12日在臉書發布一段影片，並寫下「烏克蘭第92機步旅對在哈爾科夫州運送俄軍的卡車，進行了Stugna-P反裝甲飛彈襲擊」，畫面中烏軍正透過螢幕瞄準移動的俄軍卡車，飛彈在發射後命中卡車，車體瞬間爆裂，裡面的俄軍也疑似被炸飛出車外。

美國軍方12日表示，俄軍丟失烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）附近的大量占據地，許多俄軍官兵正向後撤退，越過邊境逃回俄國。

綜合外電報導，烏軍在東北部哈爾科夫州反攻取得重大勝利，包括奪回伊久姆（Izyum）、庫皮揚斯克（Kupiansk）等重要城鎮。澤倫斯基12日表示，「9月以來，我們的官兵已經在東部和南部解放了6000平方公里的烏克蘭領土，我們還在持續前進。」

烏軍情報單位一名發言人指出，俄軍部隊因為意識到情勢已絕望，所以開始大量投降。一名烏克蘭總統顧問則表示，由於擄獲太多戰俘，烏克蘭已經沒有空間可以關他們了。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北飆破9千例！　全台各縣市確診分佈曝
快訊／中秋後確診暴增！　今+46795例本土
獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞
我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警緊拉住雙手
台鐵平溪線二度落石砸軌！　區間車又撞上
iPhone 14預購量不如前代　iPhone 13系列反熱
LIVE／蔣萬安影帝級演繹丟偶包　批陳時中變傀儡任人擺布
才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3生死永隔　甜蜜生活照成雲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

載滿士兵卡車遭反坦克飛彈擊中　下秒車體四散「俄軍全噴飛」

烏克蘭前線目擊無數死亡　俄羅斯姊妹揭軍人父親身心受創

烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

烏克蘭反攻南部傳捷報　稱收復500平方公里失土

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

載滿士兵卡車遭反坦克飛彈擊中　下秒車體四散「俄軍全噴飛」

烏克蘭前線目擊無數死亡　俄羅斯姊妹揭軍人父親身心受創

烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

烏克蘭反攻南部傳捷報　稱收復500平方公里失土

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

統神中秋開台…想老婆卻嘴硬進門就跳針　003暴氣回罵：你已經輸了

吉卜力神作《神隱少女》：在暗潮洶湧的社會浪潮中，不要忘了你的名字

南警強勢打擊犯罪　治安平穩市民很有感

快訊／今本土+46795！新北飆破9千例　各縣市確診分佈曝

快訊／中秋效應來了！今增46795例本土「時隔83天以來新高」

窮男能約到正妹？祖雄「只花2000元」成功約砲大戰2回合　尷尬過程曝

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞包樹

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

軍武熱門新聞

前線目擊無數死亡　俄姊妹揭軍人父親身心受創

烏克蘭反攻南部傳捷報　稱收復500平方公里失土

烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

俄軍中將冒充中校被俘虜　二戰以來最高階戰俘

烏軍重大進展　俄宣布：從哈爾科夫撤軍

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光 飛鴻-901精準命中地面甲車

載滿士兵卡車遭飛彈襲擊　下秒車體四散「俄軍全噴飛」

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護　揭侵烏俄軍真實面貌

前將軍揭陸無人機擾金門目的！專家警告別開火

陸評：搶陣位F-16V比殲-16具優勢

激戰6個月近9千烏軍陣亡　俄排除和平終戰可能性

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

歐盟商討俄羅斯能源威脅　普丁與英交惡不赴女王喪禮

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

更多熱門

相關新聞

烏軍反攻大成功！酸俄軍「逃命快得像奧運選手」

烏軍反攻大成功！酸俄軍「逃命快得像奧運選手」

烏克蘭軍隊在短短6天內收復3000平方公里被俄軍占據的領土，成為3月間擊退進犯首都基輔的俄軍以來所取得最大的勝利。烏軍指揮官稱，俄軍逃跑速度之快足以媲美奧運短跑選手。

俄卡車載滿兵　慘被一擊轟爆解體噴飛

俄卡車載滿兵　慘被一擊轟爆解體噴飛

烏總統：收復6000平方公里失土！　烏軍擄獲大量俄軍官

烏總統：收復6000平方公里失土！　烏軍擄獲大量俄軍官

美：俄軍棄哈爾科夫大量占領區　官兵逃回俄國

美：俄軍棄哈爾科夫大量占領區　官兵逃回俄國

烏克蘭COVID-19病例攀升　世衛：疫情10月達頂峰

烏克蘭COVID-19病例攀升　世衛：疫情10月達頂峰

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏衝突烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面