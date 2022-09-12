48秒就睡著！23歲正妹有「睡美人基因」　醫一看搖頭：無法治癒

▲大陸一名女子罹患罕見疾病，隨時都可以睡著。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

童話中的「睡美人」，其實也存在生活中，就連王子也無法解除魔咒。大陸深圳有一名女子，自國中開始就會不自覺睡著，四處求醫仍沒有結果，後來才發現，她罹患了一種罕見疾病，可以改善但沒辦法完全治癒。

這名女子今年23歲，她在國中時，一上課就會睡著，自己都控制不住，上課睡、下課睡，有時站著也會睡著，而且很多時候她根本不知道自己睡著了，「是沒有意識的，老師讓我站起來，我才知道我睡著了」，甚至有次她和朋友去看電影，笑得太開心竟當場暈倒。

然而，女子求醫多年一直沒有好轉，畢業後來到深圳工作，抱著試試看的心態，到醫院檢查自己的睡眠情況，結果顯示5次小睡試驗中，有4次在8分鐘以內睡著，平均睡眠潛伏期（從關燈到睡著的時間）只有2.8分鐘，最短的一次她只用了0.8分鐘，也就是48秒就睡著了。

▲女子罹患俗稱「睡美人症候群」的疾病，沒有完全治癒的方法。（示意圖／翻攝自pexels）

醫生說明，正常人睡著的平均時間是10～30分鐘，女子這種「秒睡」是睡病的典型表現，於是又做了顱腦核磁共振、基因檢測等檢查，結果發現在HLA-DQB1 的等位基因上，是突變陽性的，據了解該基因是睡眠開關，突變就相當於開關失靈。結果證實，女子罹患萊恩-萊文症候群（Kleine-Levin syndrome，簡稱為KLS），又名睡美人症候群，每1萬人中僅有2～6個的罕見病症，高峰發病年齡為8～20歲。

醫生解釋，該基因在大陸的人群中還算比較常見，雖然不是所有基因陽性的人都會出現，但確實和該基因有密切關係，可以利用藥物來緩解症狀，可是目前沒有完全治癒的方法。不過，可以靠其他辦法減少發病次數。

醫生建議，患者應保持正常作息，進行有規律的工作和休息，盡量保證夜間獲得充足的睡眠，白天加強體力活動以改善白天過度嗜睡，以及保持樂觀的心態，樹立戰勝疾病的信心，避免憂鬱、情緒激動和過度緊張。製造安全的環境，最好不要獨自遠行，不要從事高空、水下作業，更不能從事駕駛車輛，管理各種信號及其他責任重大的工作，以免發生意外事故，也可以培養廣泛的興趣，避免單調的活動，減少發病頻率。

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