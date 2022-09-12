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小王載妻兜風！他怒持棒狂追　回頭「這件事」網笑爆：要打卡？

▲▼新竹新豐鄉感情糾紛演變成火爆場面。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

▲新竹新豐鄉感情糾紛演變成火爆場面。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業，下同）

記者蔡怡萍／綜合報導

一名曾姓男子騎車與已婚黃姓女子雙載出門，卻恰巧與黃女老公陳姓男子狹路相逢，陳男醋勁大發、持棍棒下車猛追曾男，大聲叫罵還踹倒男子機車，過程也被民眾錄下放上臉書《黑色豪門企業》，引發網友熱烈討論，更發現影片最後陳男逞凶鬥狠結束要離開時，還「突然想起什麼」一般，下車拿出手機對準「案發現場」，讓網友大笑說，「是要拍照發文炫耀嗎？」

據了解，這則影片拍攝地點在新竹縣新豐鄉，身穿白上衣的陳姓男子開車在路上，疑似正好目睹曾男騎車載著自己的老婆，頓時大為惱火，以轎車將對方阻擋攔下，接著抄起車內的棍棒下車追趕曾男，曾男被嚇到不斷後退，機車也被陳踹倒在地以棍棒猛K洩憤，黃女則在旁驚恐大喊「你到底在幹嘛」試圖阻止。

▲▼新竹新豐鄉感情糾紛演變成火爆場面。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

▲男子以棍棒狂打對方機車洩憤。

影片中可見曾男被追到躲進旁邊廢棄屋內，陳男仍在外頭發狠叫囂，不時傳出敲打撞擊聲，穿著黑色連身上衣的黃女慌張在一旁徘迴、尖聲高喊「不要再打了」，陳男才憤然停手。

特別的是，陳男發洩完，回到車上要離去時，突然又開門下車，朝著倒在地上的機車與周圍環境拿出手機猛拍一番，看見這幕網友忍不住大笑，說「忘記拍照上傳IG了」、「少年兄不忘拍照完畢等領錢」、「打完還拍犯罪證據是什麼概念」、「上車拿手機拍照發交友圈炫耀一下嗎」。

▲▼新竹新豐鄉感情糾紛演變成火爆場面。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

▲男子要離去前又再度下車，拿手機對著現場拍下照片。

但影片也引來新竹新湖分局關切，直接在影片下留言，表示這起糾紛已依規定受理並製作筆錄，經初步調查疑似為感情糾紛，而等相關嫌犯到案後將依刑法或違反社維法裁處偵辦。

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