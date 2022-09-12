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衛星變異點監測頻率提升　黃偉哲呼籲土地勿違規使用以免受罰

▲內政部為遏止國土遭非法傾廢棄物土及農地違規，近期升級國土利用監測頻率，衛星變異點通報頻率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部為遏止國土遭非法傾廢棄物土及農地違規，近期升級國土利用監測頻率，衛星變異點通報頻率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部為遏止國土遭非法傾廢棄物土及農地違規，近期升級國土利用監測頻率，衛星變異點通報頻率，由現行每月1次提升至每周1次，每年非都市土地的通報次數，自2016年的235次，提升至2021年的1753次，通報之後還需要實地勘查認定，但稽查頻率確實大幅提升。

市長黃偉哲下令，針對嚴重影響環境的填埋廢棄物、土案件，由農業局主政組成聯合稽查小組，會同地政、都發、環保、經發、工務、水利等市府各單位同步勘查，加速查辦效率，保護國土及農地資源，黃偉哲呼籲，請市民朋友不要違規使用，以免受罰。

地政局長陳淑美指出，地政局分析2021年至2022年7月571件裁罰案，其中農地違規搭蓋建築或構造物占了65％（計369件），為最多的違規態樣；其次則是整地鋪設水泥或碎砂石等約占了20％（計112件）。陳淑美局長提醒，土地使用除了要符合用地的管制外，也要依用地主管機關的申辦程序提出申請，經主管機關核准後再來施設才合法。

舉例來說，民眾想在非都市土地的農牧用地上蓋建物，首先要釐清建物用途是否符合非都市土地使用管制規則的容許項目，如果是興建農舍、溫室、農業產銷設施、圍籬、曬場等等，雖符合農牧用地的容許項目，但施設前，仍須檢附計畫書向農業局或公所提出申請，等審查通過後再行施工，且如建築達到一定規模，還需另向建管機關申辦建築執照及取得使用執照，才是完整的合法使用。其中不論哪個環節未遵守，一旦查獲，就會因不符農用而被依區域計畫法處6萬元至30萬元罰緩，所以民眾使用農地要多多注意，不要未經核准就自行施作。

陳淑美進一步補充，除了地上違規蓋建物外，鋪設水泥地、碎石及填土也是農地常見的違規樣態，現在衛星是24小時在空中巡航，新鋪設水泥地等幾乎難逃監測，農民如有相關容許使用等農用需求，請務必依規定向農業局或公所申辦核准再施作。此外，市府對於廢棄物、土案件極為重視，一旦查獲都會予以嚴懲，不過在查辦過程中，也會發現有些地主，是因為土地被承租人違規使用而受害，也有些人是單純農地填土改良，但因不熟悉規定，未申請許可及檢測，屬於程序違規而受罰，所以請農地地主不論開發使用，或辦理土地改良，一定要向農業局或當地公所洽詢，避免疏於注意而受罰。

地政局提醒民眾，農地違規除了會受處罰外，還可能會因為非農業使用，而無法適用農地免(減)徵地價稅及土地徵值稅等優惠，請地主利用時，要確認使用項目合法、程序完備，避免貪圖方便因小失大。

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