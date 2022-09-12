iPhone 14預購熱銷　前代機種省5000元仍熱賣

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

終於等到蘋果iPhone 14新機正式亮相，短短連假四天，不僅各大通路預購一空，連官方9日晚間八點開放預訂，首批取機的額度也早早完銷，傑昇通信統計自開放預購登記至今iPhone 14系列新機的預購排行，不僅前三名都是旗艦機型，連顏色喜好也清一色以深紫色為先，而預購熱潮更讓iPhone 13系列尾盤拉高，熱銷機型則是以iPhone 13（128GB）與新機價差近5千熱賣。

瞄準果粉換機需求，蘋果iPhone 14系列新機9日晚間八點開放預購，並於9月16日、10月7日分兩階段發售，果粉不僅要搶購首批到貨，更在短短20分鐘內，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max就顯示無法店內取貨，只能選擇預約宅配，且最快也要必等上45天才能送達，而iPhone 14、iPhone 14 Plus仍可店內取貨，顯見果粉仍鍾情升級有感的旗艦機型。

傑昇通信統計自8/30至9/11的預購排名，意外發現iPhone 14系列於9月8日發表前後的落差。傑昇通信表示，在發表前售價及規格各方便不確定前，預購登記機型以iPhone 14（128GB）及14 Pro（128G）為主，發表後各項資訊明確，甚至本來有預訂iPhone 14 Plus的消費者，也紛紛改轉Pro以上機型，使iPhone 14 Pro（128GB）為預購量冠軍機型。

今年與過往不同的是，雖然iPhone 14系列新機預購熱度相當高，但若與去年iPhone 13上市時的預購量相較，傑昇通信坦言，iPhone 14新機預購仍稍嫌不足，對比iPhone 13未有明顯升級，而新機的官方售價平均漲幅約6%，且以iPhone 14（128GB）漲12%最多，使得原本預計花27,900元購入新機的果粉，則改買目前空機價28,390元，三鏡頭的iPhone 13 Pro（128GB）。

傑昇通信更進一步提到，過往蘋果官方新機發表後，下架前代旗艦機的銷售模式，傑昇通信統計連假四天iPhone 13系列銷售排行，仍以與新機價差較大的iPhone 13（128GB），以及性價比較高的13 Pro以上機型，拉尾盤再衝一波銷量，預期九月底前iPone 14新機尚未到手，iPhone 13各系列機型也一機難求。