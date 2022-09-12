　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

武界山溪暴漲10登客先後受困　仁愛警涉水驚險救援...1女險沖走

▲梅花颱風外圍環流導致仁愛鄉山區溪水暴漲，警方及時救援受困登山客成功。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲梅花颱風外圍環流導致仁愛鄉山區溪水暴漲，警方及時救援受困登山客成功。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

梅花颱風雖沒有登陸，外圍環流仍在各地造成雨勢：一行4人隊伍赴仁愛鄉登山，11日下午途經武界部落時，因栗栖溪水暴漲而受困，緊急報警求援，警方派員到場拉起繩索、逐一協助山友涉水脫困，其中1人體力不支差點被湍急溪水沖走，所幸及時被警員拉回保命，最後全數平安獲救。

仁愛警分局指出，武界派出所於昨天下午3時接獲勤務中心通報，指有民眾受困急需援助，所長周輝光及警員白繼瑞隨即前往現場了解狀況，發現曾姓男子等4人因攀登干卓萬山，返程時行經武界部落，颱風外圍環流影響導致栗栖溪暴漲而受困無法過溪。

周輝光與白繼瑞立刻冒險涉溪、拉起繩索，再協助4名山友逐一涉水而過，其中一名山友在救援過程中，因體力不支且溪流湍急，瞬間被溪水沖走，所幸被機警的員警一把拉回、救回一命，過程險象環生，山友們平安脫困後，對警方的協助非常感激。

▲梅花颱風外圍環流導致仁愛鄉山區溪水暴漲，警方及時救援受困登山客成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料時至晚間9時許，同一地點竟又有另一行6人登山隊受困，周輝光與白繼瑞獲報再度前往救援，發現入夜後水勢不但湍急、視線相當昏暗，2人仍冒險涉溪拉起繩索、協助眾人脫困；其中一名女山友因不敢下水，警員只好以揹負緩緩涉溪，女子還是嚇得不斷尖叫大哭，好不容易才與其他5名隊友抵達對岸脫困，警員也溫聲安撫：「平安了！」

仁愛警分局表示，梅花颱風雖然沒有登陸，但是外圍環流仍然持續影響台灣，尤其山區天氣狀況不穩定，呼籲民眾如無必要請避免前往山區活動，保障自身安全。

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

快訊／金門軍車回營碰撞民車　喇叭離奇「不斷電」狂響釀2傷

碰！台東卑南貨車轎車路口相撞　2駕駛送醫

害壁裂、毀排水！一排鄰屋怒控毀損　營造商出示鑑定公文說話了

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

快訊／梅花外圍環流颳強勁風勢　高雄路樹倒塌砸毀2汽機車

太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

快訊／金門軍車回營碰撞民車　喇叭離奇「不斷電」狂響釀2傷

碰！台東卑南貨車轎車路口相撞　2駕駛送醫

害壁裂、毀排水！一排鄰屋怒控毀損　營造商出示鑑定公文說話了

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

快訊／梅花外圍環流颳強勁風勢　高雄路樹倒塌砸毀2汽機車

太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

柴柴換毛消風一圈被爸罵虐狗　「都不給牠吃飯！」買罐頭給孫補身

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

烤肉給公嬤吃卻同喪火窟　20歲女大生永遠缺課

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

烤肉大火3死　雙親淚崩：只是出去一下

築間高層狂性騷　美女助理揭他真面目下場慘

害壽司郎停業3月！她一把火毀14車　悍女霸氣全賠了

遭指是狼師...黃姓校長2288字聲明反擊！

烤肉大火釀祖孫3死！夫妻呆坐殯儀館啜泣

內湖4惡煞逼車　慘變三寶3連撞

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

即／不滿周玉蔻稱慈濟是中共同路人　支持者闖放言咬傷人

更多熱門

相關新聞

中颱梅花今最接近　交通異動懶人包一次看

中颱梅花今最接近　交通異動懶人包一次看

受中颱梅花接近影響，今（12）日部份交通仍受天侯不佳影響異動，其中離島航班全數停航，航港局呼籲，颱風期間，民眾不要再前往離島，以免交通異動而滯留。

水安隊挨轟「主辦烤肉活動」　網1關鍵反轉：別苛責

水安隊挨轟「主辦烤肉活動」　網1關鍵反轉：別苛責

躲梅花！台南水上TsumTsum暫時收起

躲梅花！台南水上TsumTsum暫時收起

強颱梅花路徑曝　「強風區」籠罩台灣東北部

強颱梅花路徑曝　「強風區」籠罩台灣東北部

大豹溪暴漲「還在慢慢收」網轟：救生員不專業！遭打臉

大豹溪暴漲「還在慢慢收」網轟：救生員不專業！遭打臉

關鍵字：

梅花颱風溪水暴漲登山客受困救援

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面