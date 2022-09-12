武界山溪暴漲10登客先後受困　仁愛警涉水驚險救援...1女險沖走

▲梅花颱風外圍環流導致仁愛鄉山區溪水暴漲，警方及時救援受困登山客成功。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

梅花颱風雖沒有登陸，外圍環流仍在各地造成雨勢：一行4人隊伍赴仁愛鄉登山，11日下午途經武界部落時，因栗栖溪水暴漲而受困，緊急報警求援，警方派員到場拉起繩索、逐一協助山友涉水脫困，其中1人體力不支差點被湍急溪水沖走，所幸及時被警員拉回保命，最後全數平安獲救。

仁愛警分局指出，武界派出所於昨天下午3時接獲勤務中心通報，指有民眾受困急需援助，所長周輝光及警員白繼瑞隨即前往現場了解狀況，發現曾姓男子等4人因攀登干卓萬山，返程時行經武界部落，颱風外圍環流影響導致栗栖溪暴漲而受困無法過溪。

周輝光與白繼瑞立刻冒險涉溪、拉起繩索，再協助4名山友逐一涉水而過，其中一名山友在救援過程中，因體力不支且溪流湍急，瞬間被溪水沖走，所幸被機警的員警一把拉回、救回一命，過程險象環生，山友們平安脫困後，對警方的協助非常感激。

未料時至晚間9時許，同一地點竟又有另一行6人登山隊受困，周輝光與白繼瑞獲報再度前往救援，發現入夜後水勢不但湍急、視線相當昏暗，2人仍冒險涉溪拉起繩索、協助眾人脫困；其中一名女山友因不敢下水，警員只好以揹負緩緩涉溪，女子還是嚇得不斷尖叫大哭，好不容易才與其他5名隊友抵達對岸脫困，警員也溫聲安撫：「平安了！」

仁愛警分局表示，梅花颱風雖然沒有登陸，但是外圍環流仍然持續影響台灣，尤其山區天氣狀況不穩定，呼籲民眾如無必要請避免前往山區活動，保障自身安全。