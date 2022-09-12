全國首創超Q「防災頭套」曝光！可發「啾啾聲」提醒來救救我

▲新版防災頭套的設計者積穗國小主任陳振豪與小一新生戴頭套合照 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市中和區積穗國小主任陳振豪獨創「學童啾啾防災頭套」，除頭套可保護頭部及鮮明顏色外，今年更設計了「聽覺元素」，學童若不幸受困，可按下發聲器發出啾啾聲，讓戴著頭套的孩子透過自身力量，發出聲音而自救，新北教育局於開學前廣發至3萬6千頂至各公立國小，提升防災實力。

新北教育長張明文表示，新北市自2016年起，每年採購防災頭套贈送小一新生，至今已完成頭套改版至第三代，今年頭套結合聽覺的聲音元素是全國首創獨家設計防災頭套的亮點，希望每位學童都能建立安全的自我防護觀念扎根防災教育。

新版防災頭套的設計者積穗國小主任陳振豪表示，此次設計特別在頭套邊邊裝設發聲器，藉由空氣原理，只要手一按就能發出啾啾聲，即使在夜間或受困時，戴著頭套的孩子也能透過自身力量發出聲音而自救；搜救人員也能透過聲音，在一般吵雜聲音中聽聲辨位，第一時間取得判斷搜救位置。

此外，防災頭套材質舒爽保濕、透氣抗靜電外，剪裁方面頭頂面積加寬，上方平面處往前延伸，使頭部與頭套角落完整包覆與服貼；兩條魔鬼氈也可依頭型及需求自行調整，貼合後放至下巴下方，斜度更加完美體現人體工學，同時更能達到保護頭頸部功用。

新北市信義國小一年級學生羅紫緹說，「地震發生時，最重要的是保護自己的頭和脖子，我一定會好好保護自己。」積穗國小一年級學生張家綺則說，「老師告訴我們，防災頭套還會發出啾啾啾的聲音，當我們遇到危險時，就能發出求救訊號，讓別人知道我們的位置。」

新北教育局今年特別推出專屬，新北學童的啾啾防災頭套，並於開學前完成發放約3萬6000頂至各公立國小，作為小一新生正式進入校園學習的個人防護好禮。