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社會 社會焦點 保障人權

惡房東蓋違建租學生！還要房客說謊　新北連拆4案畫面超療癒

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

▲中和和平街違建案為頂樓加蓋違建近期已拆除，拆除大隊並向屋主收取拆除費21萬，此為拆除後畫面。（圖／工務局提供）

記者戴上容／新北報導

暑假倒數，學生們忙著租屋搬家，新北工務局暑假期間加強拆除非法違建，2個月來共拆除4項違建，包含五股毒品分裝廠、3件違建供學生的出租套房，共向房東收取61萬元拆除費用。其中，中和和平街頂樓加蓋違建案非法出租給學生，拆除大隊現場勘查釐清，房東竟要求房客偽裝成親戚欺瞞政府，後經拆除大隊查證後，仍堅定執法全部拆光。

新北市政府違章建築除大隊表示，蘆洲警分局日前追查毒品專案，查獲五股成泰路上一棟鐵皮作為毒品分裝廠，鐵皮工廠成為公安死角，提報為優先拆除目標，拆除大隊在7月中強制拆除，收取拆除費用約7萬元。

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

▲▼蘆洲警分局查獲五股成泰路上一棟鐵皮違建作為毒品分裝廠，蘆洲分局提報市府公安會議決議列為優先拆除目標，上圖為拆除前畫面，下圖為拆除後畫面。（圖／工務局提供）

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

另3案影響公安的出租套房違建，均租給學生，分別位於新莊中正路、中和和平街及瑞芳粗坑口，經拆除大隊強制拆除後，分別向屋主收取拆除費用約9萬、21萬及24萬元，總計暑期2個月間共收取拆除費用61萬元。

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

▲▼新莊區中正路頂樓加蓋違建作出租套房使用，上圖為拆除前畫面，下圖為拆除後畫面。（圖／工務局提供）

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

拆除大隊補充，中和和平街違建案為頂樓加蓋違建作出租套房使用，拆除大隊接獲檢舉並派員現場勘查釐清，「房東竟然要求房客配合偽裝成其親戚」，意圖規避成為套房違建專案的執行標的，事後拆除大隊查證房東有欺瞞之實，拆除大隊派員將該頂加套房違建全部拆除，宣示維護公安的立場不容挑戰。

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

▲▼中和和平街違建案為頂樓加蓋違建作出租套房使用，上圖為拆除前畫面，下圖為拆除後畫面。（圖／工務局提供）

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

工務局長詹榮鋒表示，新北市強制拆除違章建築物收費自治條例執行2年以來，共計收取違建拆除費用370萬元，將持續加強執行影響公安的違章建築拆除，期許提供市民宜居安居的好環境。

新北市自2020年8月發布施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對危害公共安全、環境衛生等5大類20項違建場所，於強制執行後再收取拆除費用，以落實社會公平正義原則，後續也會研議擴大拆除收費標的，加強執行影響公安的違章建築，讓新北市民可以在這片土地安居樂業。

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

▲▼瑞芳區粗坑口頂樓加蓋違建做出租套房使用，上圖為拆除前畫面，下圖為拆除後畫面。（圖／工務局提供）

▲▼ 新北市拆除大隊拆除違建畫面。（圖／工務局提供）

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