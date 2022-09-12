梅花「暴風圈進入近海」　雨再下2天才放晴！估未來一週還有颱風

▲梅花颱風暴風圈進入東北部近海，氣象局持續發布海警。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「梅花」強度稍微減弱，暴風圈已進入台灣近海，今日影響最劇烈，北部、東北部有明顯降雨，將雨勢會持續到明晚，預計明晚過後颱風加速北移，週三遠離台灣，各地天氣趨於穩定，須留意的是，未來一週日本南方海上仍可能有其他熱帶系統發展。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，颱風梅花已來到台北東南東方290公里的海面上，颱風中心正在通過日本石垣島，緩步往北移度，暴風圈已進入北部、東半部海面，明日此時就會移動到台北東北東方近海。

▲▼梅花颱風為北部、東北部帶來明顯雨勢，氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

受到颱風環流影響，北部山區、東北部都有大量降雨，北部、東北部、台中及南投山區的降雨感受也相當明顯，預期雨勢還會持續一天，中南部則是有間歇性陣雨，入夜後各地降雨情形也與白天類似。

明晚颱風將逐漸遠離，但明日北台灣雨勢仍大，要等到週三颱風遠離以後，各地天氣才會趨於穩定。另台灣東方4000公里海面上生成今年第十三號颱風莫柏，未來持續北移，對台灣沒有影響，未來一週日本南方海上仍可能有其他熱帶系統發展。

▲莫柏颱風對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

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