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【廣編】Global Mall秋季新生活　三大超值回饋讓會員有感

Global Mall秋季新生活（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／Global Mall提供

時序進入初秋，延續今年1～8月大幅回升之消費買氣，Global Mall業績較去年同期成長近40%、人潮增長超過20%，會員消費金額、頻率及新會員數攀升速度加快，為持續帶動會員成長動能及黏著度，迎接即將來到的週年慶，Global Mall從點數經濟、行動支付、會員專屬好康三大策略放大回饋，讓會員有感。

即日起至10月2日「秋季新生活」祭三大超值回饋，包括「點數放大術」線下推1點換100元購物金、點數5倍送、消費滿額送200點、新會員贈200點，線上環球Online推APP扣10點換1,000元線上購物折價券；「行動支付超值回饋」為百貨最多提供14家行動支付服務，其中合作新上線「全支付」不限金額消費享8%回饋，綁定後享消費同步累積會員點數，新會員加碼送iMall點數100點；看準島內深度旅遊持續升溫，更推「百萬旅遊大放送」扣會員點數10點即可兌換「台灣環島旅遊手冊」乙本，集結超過百家品牌買一送一、5折起優惠券，還有機會抽中價值2萬元以上的日暉國際渡假村Villa住宿券、環島旅行住宿券，或是義大遊樂世界全年護照等，此外還可兌換限量電影首映票、iRent免費汽車時數60分鐘，旅遊獎項總價值超過500萬元，搭配秋季舒緩療癒居家用品、秋遊露營、服飾配件7折起。

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