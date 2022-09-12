　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

砸27億元！23歲正妹「買下上市公司」　名下13公司神秘背景曝

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲23歲女生花27.77億元「買下」一家上市公司。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名23歲正妹坐擁13家公司的控制權，近日更斥資6.23億元人民幣（約新台幣27.77億元），再拿下上市公司-大千生態的實控權，再次刷新A股最年輕實控人的紀錄。大千生態證券部工作人員表示，一切以公告為準，「我們不作評價。」

據《中國基金報》報導，近日，大千生態發佈公告，控股股東江蘇大千投資與深圳速源科技簽署《股份轉讓協議》，擬協議轉讓大千生態2685.06萬股，佔總股份19.78%，轉讓價23.21元/股，總價6.232億元（人民幣，下同）。

若本次交易順利完成，將導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司控股股東將由大千投資變更為速源科技，實際控制人將由欒劍洪、范荷娣夫婦變更為金垚瑩。

據公告披露，這名新任實控人金垚瑩是1999年1月出生的女生，現年23歲，現任江西華盈譜系資本管理有限公司法定代表人、執行董事、總經理。本次交易完成後，金垚瑩間接控制速源科技75%的股權將成為公司實控人，也將成為A股最年輕實控人。

公告稱，速源科技目前已向大千投資支付了1.2億元定金，受讓方應當在協議簽署且目標公司公告披露日後3日內，向共管帳戶支付1.8億元。

天眼查數據顯示，金垚瑩當前在12家公司擔任法人，同時具有實際控制權的公司有13家。這些公司的註冊資本最少的也有800萬元，而江西華際融創產業投資有限公司的註冊資本更是高達1億元。

具體來看，金垚瑩實控的13家公司中有部分公司從事化學原料和化學製品製造業，或從事稀有金屬和新興礦業資源的勘探開發，主業多集中在新能源鋰產業鏈，例如贛州華際融創鋰工業有限公司、汕頭市華基融創鋰工業、江西華普盈創鋰業等。

大千生態背後的新接盤方也引發了股民的種種猜想，「公司未來會轉型鋰電嗎？踏上新能源的風口。」但大千生態在公告中表示，本次交易不會對公司的正常生產經營產生影響，公司將保持核心管理團隊的穩定性，確保公司經營管理和業務的正常開展，保證本次控制權變更的平穩過渡。

公開資料顯示，大千生態的主營業務為生態景觀規劃、設計、建設、運營、苗木培育、種植、銷售等，並涉及文化旅遊、室內生態環境優化、生態環境修復與治理等業務。

值得一提的是，在金垚瑩之前，A股上市公司已有不少「90後」先後上任，掌管上市公司事務。據《財經雜誌》報導，根據同花順金融數據終端（iFinD）及上市公司披露的董事長信息統計，目前A股存在著38位「90後」董事長。在38位90後董事長中，30歲以下的有8位，佔比為21%；30歲-32歲的有30位，佔比為79%。若金垚瑩能當選董事長的話，將再次刷新A股最年輕董事長的紀錄。

其中，最年輕的為科創板上市公司春立醫療董事長史文玲。史文玲為春立醫療控股股東、實控人史春寶與岳術俊的女兒，1998年出生目前僅24歲。畢業於美國俄亥俄州立大學，市場營銷與運營管理雙學位。2020年任職於字節跳動用戶增長部門，2022年3月起加入春立醫療擔任董事長助理，6月起任董事長。

目前，27歲（出生年份1995年）的董事長有3位，分別是保齡寶董事長戴斯覺、順灝股份董事長王鉦霖、藍光發展董事長楊武正。

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
英女王生前頒布新法！　力保夏綠蒂公主「王位繼承權」
統聯司機國道勇救31乘客！　他停路肩沒了心跳
LIVE／李易峰荒淫連環爆全怪太摳　恐三颱接力！雨還要再下兩
快訊／梅花「暴風圈進入近海」　雨要再下2天
梅根想衝第一？哈利1動作提醒「王室禮節」　畫面曝光
快訊／台中房思琪案　黃姓校長2288字首度發聲明反擊
LIVE／中颱梅花今最靠近台灣　氣象局最新說明
快訊／林森北「水泥流滿地」！　預拌車翻覆險衝進手機店
李易峰「2男1女混戰片」外洩！　1夜睡7女還嫖學生妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸研究指「BA.5死亡率不及流感」掀熱議　文章遭刪除下架

男女相親「一起吃霸王餐」　被討錢「默契爆發」互指對方要請客

山東驚傳「羊圈當隔離點」民眾打地鋪　官方急闢謠：謠言

疫情封控、房地產遇冷　陸財政收入直降9.2%「創十年新低」

砸27億元！23歲正妹「買下上市公司」　名下13公司神秘背景曝

封控近半個月　成都部分區域「解封」恢復正常秩序

長江旱情2／台商「揭秘」落戶水電之都原因　17年後印證重要決定

長江旱情1／汛期反枯61年來最嚴重　三峽大壩「寂寞防洪」向下游補水

魔都中秋節傳來台式烤肉香

油門當剎車踩！菜鳥駕駛「撞爆考場牆壁」　教練嘆：別說我教的

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

陸研究指「BA.5死亡率不及流感」掀熱議　文章遭刪除下架

男女相親「一起吃霸王餐」　被討錢「默契爆發」互指對方要請客

山東驚傳「羊圈當隔離點」民眾打地鋪　官方急闢謠：謠言

疫情封控、房地產遇冷　陸財政收入直降9.2%「創十年新低」

砸27億元！23歲正妹「買下上市公司」　名下13公司神秘背景曝

封控近半個月　成都部分區域「解封」恢復正常秩序

長江旱情2／台商「揭秘」落戶水電之都原因　17年後印證重要決定

長江旱情1／汛期反枯61年來最嚴重　三峽大壩「寂寞防洪」向下游補水

魔都中秋節傳來台式烤肉香

油門當剎車踩！菜鳥駕駛「撞爆考場牆壁」　教練嘆：別說我教的

英國女王留4隻愛犬兒接手　每年聖誕確保「塞滿狗狗們襪子」

【廣編】雙和四號公園正核心「見璞」早鳥超值黃金席次把握機會

美國前財長指「美元仍有升值空間」　日出手干預日元仍會續貶

快訊／周玉蔻開轟證嚴法師　慈濟：對疫苗採購是本著慈悲為懷的心

為空總互槓！黃珊珊批吳思瑤貼標籤　變更商業設施「不用符合規範」？

包．開箱／VALENTINO「加大版鉚釘包」遇上粉紅風暴！　秋冬必收一次看

「新一代LEXUS RX」台灣確認發表時程！4種動力 渦輪、油電通通有

攝取過量活性維生素D竟心律不整　「處方用藥」差很大

太扯！舊式機車「電池全被偷」　失竊地點曝光苦主不只一人

孩子別偷生！狗媽「墨水不夠用」產下同配色毛孩　睡姿也複製貼上

大陸熱門新聞

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

長江旱情1／直擊！汛期反枯61年來最嚴重

油門當剎車踩！菜鳥撞爆考場牆壁

長江旱情2/台商「揭秘」為何落戶水電之都

魔都中秋節傳來台式烤肉香

拒上自家幼兒園　3歲童崩潰狂哭

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

正妹護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室洩獸慾被同事發現

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺壓爛成肉餅

男抽皮帶狂鞭討債女！路人驚：是醫院院長

104歲母車站接人！ 77歲女兒小跑奔向媽

封控近半月　成都部分區域「解封」

更多熱門

關鍵字：

大千生態金垚瑩

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

取代鐵網！他烤肉改用這1物

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

「微風女神」熱戀媒體大亨！拍肩洩情侶關係

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

李易峰開房看謎片私照流出！　遭爆「選妃」拍戲飯店藏嬌

李易峰買春「愛玩毒龍鑽」！選妃喜挑人母變態癖好曝

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面