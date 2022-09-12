砸27億元！23歲正妹「買下上市公司」　名下13公司神秘背景曝

▲23歲女生花27.77億元「買下」一家上市公司。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名23歲正妹坐擁13家公司的控制權，近日更斥資6.23億元人民幣（約新台幣27.77億元），再拿下上市公司-大千生態的實控權，再次刷新A股最年輕實控人的紀錄。大千生態證券部工作人員表示，一切以公告為準，「我們不作評價。」

據《中國基金報》報導，近日，大千生態發佈公告，控股股東江蘇大千投資與深圳速源科技簽署《股份轉讓協議》，擬協議轉讓大千生態2685.06萬股，佔總股份19.78%，轉讓價23.21元/股，總價6.232億元（人民幣，下同）。

若本次交易順利完成，將導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司控股股東將由大千投資變更為速源科技，實際控制人將由欒劍洪、范荷娣夫婦變更為金垚瑩。

據公告披露，這名新任實控人金垚瑩是1999年1月出生的女生，現年23歲，現任江西華盈譜系資本管理有限公司法定代表人、執行董事、總經理。本次交易完成後，金垚瑩間接控制速源科技75%的股權將成為公司實控人，也將成為A股最年輕實控人。

公告稱，速源科技目前已向大千投資支付了1.2億元定金，受讓方應當在協議簽署且目標公司公告披露日後3日內，向共管帳戶支付1.8億元。

天眼查數據顯示，金垚瑩當前在12家公司擔任法人，同時具有實際控制權的公司有13家。這些公司的註冊資本最少的也有800萬元，而江西華際融創產業投資有限公司的註冊資本更是高達1億元。

具體來看，金垚瑩實控的13家公司中有部分公司從事化學原料和化學製品製造業，或從事稀有金屬和新興礦業資源的勘探開發，主業多集中在新能源鋰產業鏈，例如贛州華際融創鋰工業有限公司、汕頭市華基融創鋰工業、江西華普盈創鋰業等。

大千生態背後的新接盤方也引發了股民的種種猜想，「公司未來會轉型鋰電嗎？踏上新能源的風口。」但大千生態在公告中表示，本次交易不會對公司的正常生產經營產生影響，公司將保持核心管理團隊的穩定性，確保公司經營管理和業務的正常開展，保證本次控制權變更的平穩過渡。

公開資料顯示，大千生態的主營業務為生態景觀規劃、設計、建設、運營、苗木培育、種植、銷售等，並涉及文化旅遊、室內生態環境優化、生態環境修復與治理等業務。

值得一提的是，在金垚瑩之前，A股上市公司已有不少「90後」先後上任，掌管上市公司事務。據《財經雜誌》報導，根據同花順金融數據終端（iFinD）及上市公司披露的董事長信息統計，目前A股存在著38位「90後」董事長。在38位90後董事長中，30歲以下的有8位，佔比為21%；30歲-32歲的有30位，佔比為79%。若金垚瑩能當選董事長的話，將再次刷新A股最年輕董事長的紀錄。

其中，最年輕的為科創板上市公司春立醫療董事長史文玲。史文玲為春立醫療控股股東、實控人史春寶與岳術俊的女兒，1998年出生目前僅24歲。畢業於美國俄亥俄州立大學，市場營銷與運營管理雙學位。2020年任職於字節跳動用戶增長部門，2022年3月起加入春立醫療擔任董事長助理，6月起任董事長。

目前，27歲（出生年份1995年）的董事長有3位，分別是保齡寶董事長戴斯覺、順灝股份董事長王鉦霖、藍光發展董事長楊武正。