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新「國民岳父」現身！徐定禎辣模女兒曝光　助選小幫手拚翻轉苗栗

▲▼徐定禎兒女趁著中秋連假返鄉，一家人留下溫馨合影。（圖／里唯提供）

▲徐定禎的女兒里唯趁著中秋連假返鄉，一家人留下溫馨合影。（圖／里唯提供）

記者呂晏慈／台北報導

年底苗栗縣長選戰「三咖督」態勢底定，已是第二度參選的民進黨苗栗縣長候選人徐定禎積極走訪苗栗18鄉鎮市，近日適逢中秋連假，平常在外縣市打拚的兒女們回家團聚，女兒也當起「助選小幫手」陪跑行程，格外溫馨。值得一提的是，徐定禎的女兒里唯是名模特兒，在Instagram擁有近10萬粉絲追蹤，她受訪時有感而發說，苗栗是艱困選區，希望爸爸壓力不要太大，一家人一定會支持他、幫忙輔選。

徐定禎曾任頭份市市長，2018年首度以無黨籍參選苗栗縣長，2020年立委選舉時加入民進黨並被提名參選立委，後以得票率37.02%飲恨，今年再度接獲民進黨徵召，拚翻轉苗栗。

徐定禎受訪透露，他的理念是選舉是自己的事，因此尊重孩子們，平常只有他和太太跑行程，孩子們在外縣市各忙各的，近日適逢中秋連假，孩子們回鄉過節也一起幫忙，真的很感謝家人們。

里唯受訪時也談及，以前在爸爸參選頭份市長，以及2018年首度參選苗栗縣長時，她都有幫忙助選，看到父親在屆齡退休的年紀，還要一戰再戰，時不時會感到心疼，「希望他壓力不要太大，畢竟苗栗是蠻危險的，怎麼樣都是艱困選區」，不過，就如同父親支持自己做想做的事情，家人們一定也會支持他。

▲▼徐定禎兒女趁著中秋連假返鄉，一家人留下溫馨合影。（圖／里唯提供）

▲徐定禎的兒女們返鄉過中秋，留下溫馨合影。（圖／里唯提供）

▲▼徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自@vv_levia IG，下圖同）

▲里唯也曾透過社群平台分享母女合照。（圖／翻攝自@vv_levia IG）

▲▼徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自@vv_levia IG，下圖同）

▲里唯在IG擁有逾9萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自@vv_levia IG）

▲▼徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自@vv_levia IG，下圖同）

▲徐定禎的女兒里唯是位小有名氣的模特兒。（圖／翻攝自@vv_levia IG）

▲▼徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自@vv_levia IG，下圖同）

▲里唯經常透過社群平台記錄生活點滴。（圖／翻攝自@vv_levia IG）

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