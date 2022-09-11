林佳龍籲侯友宜面對監察院查恩恩案　「不要再操縱資訊不對稱」

▲林佳龍11日替賴秋媚站台並受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北染疫病逝童「恩恩」送醫過程被質疑有瑕疵，2名監察委員及調查官7日至新北消防局了解作業流程。據傳監察院擬在9月排定2場約詢，層級上看副市長。對此，民進黨新北市長候選人林佳龍11日表示，新北市長侯友宜是新北市防疫最高指揮官，理應出面面對監察院的調查，把事情說清楚，不要再像面對恩恩家人一樣，操縱資訊不對稱。

林佳龍11日上午到五股替黨內議員候選人賴秋媚站台造勢。會前林佳龍受訪時被問到，監察院排定兩場約詢，約詢層級大概到副市長，是否認為侯友宜也是被約詢對象？林回應，尊重監察委員獨立調查職權。

但林佳龍也說，侯友宜是新北市防疫最高指揮官，很多決定由侯下達，包括恩恩去世也是侯代為宣布。新北市府曾稱有所謂的SOP，然而後來證明並沒有真正落實，且也跟中央規定不一樣，市府事後又否認，前後顛倒、自打嘴巴。

林佳龍認為，侯友宜是做最後決定的負責人，理應該出面面對監察院的調查，把它說清楚，不要再像面對恩恩家人一樣，操縱資訊不對稱、不透明。

此外，林佳龍指出，台北縣升格新北之後，確實需要建構一套「緊急醫療救護網」，所以他會建構一個資訊平台，讓所有涉及到醫療救護的利害關係人，在這樣的數位自理機制下，能夠更有效做好緊急救護的工作。

林佳龍也稱，這個也是回應恩恩爸，他不希望他們所遭遇的事件發生在別人上，「我會扛起責任來改革」。