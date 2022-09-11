給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜「會避孕」不認包養　媽媽崩潰動手

▲女網友表示，媽媽不能接受此事，把妹妹趕出家門。（示意圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

一名姐姐心碎表示，妹妹和一名40、50歲的大哥來往，對方經常送妹妹名貴的物品、給現金，而雙方也早已發生關係；媽媽知道後崩潰，把妹妹趕出家門，家裡頓時烏煙瘴氣，讓她真的不知道該怎麼辦。

原PO在Dcard以「妹妹要跟乾爹出去」為題指出，爸媽很早就離婚，家境並不富裕，而妹妹是個物慾很強、喜歡打扮的人，上大學之後開始打工，買了很多首飾、化妝品，甚至還會定期做美甲，雖然曾懷疑過打工錢怎麼夠，但妹妹總堅持是打工賺的錢，直到前幾天看到妹妹拿一個香奈兒包、大束花才驚覺不對勁。

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詢問之下才知，妹妹在工作地方認識一個客人，大約40、50歲。妹妹透露，都叫對方「大哥」，大哥對她很好，像女兒一樣在照顧，想要什麼都會給她驚喜，也曾直接給現金過。

原PO嘆，跟媽媽一直苦口婆心勸妹妹，對身份和工作守口如瓶的人，肯定有鬼。但妹妹卻回，「大哥不缺錢，還給了我我們家沒辦法給的，不要用狹窄眼光，認定其他人都是壞人。」對於是否為包養關係，妹妹也堅稱不是。

最近她跟媽媽更得知妹妹要跟對方出去過夜，瞬間家裡烏煙瘴氣。原PO指出，妹妹堅持會保護好自己、買防身和避孕用品，希望她和媽媽都能尊重她的選擇；媽媽聽完後很不能接受，崩潰大吼「我哪裡教得不好，要讓女兒出賣自己的身體來換取金錢」，最後媽媽更直接動手，氣罵「妳要是這麼不檢點就不要回來了」，把妹妹往外面拖，結果妹妹真的就摔門離家了。原PO哭著說，「我現在和媽媽都在各自的房間哭，妹妹心裡一定也很難受，不知道接下來該怎麼辦。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「讓她去吧，她要為自己負責」、「我覺得原生家庭跟大哥給的落差太大，所以會有種大哥對我好好的感覺」、「有時候就是必須讓社會來教，人才會長大，適度的傷痛會帶來有效的成長」、「妳只能奉勸妳妹妹，她這樣用身體得到的一切不會長久，更不用說乾爹是不是已婚，他們不會有未來的」。

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