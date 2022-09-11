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「尿尿超過20秒」是警訊！專家揭2大問題　蹲著上廁所也NG

上廁所,小便斗,排尿。（圖／記者簡仲豪攝）

▲學者指出，上廁所姿勢及排尿時間，也會影響健康。（示意圖／記者簡仲豪攝）

記者吳美依／綜合報導

大多數人或許不會仔細觀察自己上廁所的情況，但事實上，排尿時間及姿勢都可能影響健康。美國密西根州護理學院的米勒博士（Janis Miller）表示，若長期以來，尿尿時間都超過或者不到20秒，可能是憋尿太久或太頻繁跑廁所，而尿液流速差異可能暗示著健康問題，例如膀胱炎、膀胱結石甚至前列腺病症。此外，長期蹲著尿尿也被認為是NG行為。

此前，美國喬治亞理工學院（GIT）一群物理學家發現，絕大多數體重3公斤以上的哺乳類，尿尿時間都是21秒左右，這個「21秒規則」（21 second rule）能夠作為人類監測排尿習慣的有用工具。

米勒博士接受健康雜誌《Well and Good》採訪時解釋，「如果你發現自己的尿尿時間幾乎總是明顯少於、或者超過20秒，考慮一下檢視排尿習慣吧。你喝的水太多或不夠？在一整天裡，是否給予自己足夠時間上廁所？或者使用廁所的頻率比實際需要的更多，因為那是家裡唯一私密的地方？你的答案能夠幫助調整排尿習慣。」

便秘,上廁所,肚子痛,拉屎,大便（圖／達志／示意圖）

▲如廁習慣與健康息息相關。（圖／達志／示意圖）

許多人上廁所時總是非常匆忙，或者為了避免沾染前一位使用者留下的飛沫體液，而選擇「蹲在坐式馬桶座上」，此舉卻可能弊大於利。倫敦醫師診所（London Doctors Clinic）的丹尼爾醫師（Dr Preethi Daniel）警告，這些行為恐怕導致尿液感染。先前也有研究指出，上廁所時長期使用蹲姿，可能導致骨盆底障礙等健康狀況。

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