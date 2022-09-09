柬埔寨難民來台變富豪　靠100美元打造補教界傳奇

▲黃健華（右1）交棒給女兒黃茯（右3），右2為殷非凡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「他把我的薪水砍了4成，我在法巴的月薪是7萬多元，到誠研只剩下4萬多元，親子價比友情價還要廉價。」叛逆的黃茯向父親抗議，黃健華卻淡淡地說：「妳到誠研不是為了薪水，而是培養能力和未來機會。」

今年以來，隨著歐美陸續解封，誠研累計前7月的營收年增率超過3成，「誠研的業績百分之百可以回到疫情前的水準，現在是因為缺工缺料，成長動能還不夠強，我們現在的訂單比出貨的還多，歐美大廠的訂單已經超過5億元。」黃茯信心滿滿地說：「傳統旺季是9月到11月，誠研的營收到了第四季還會更旺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

順利讓誠研轉骨翻身的黃茯，母親是補教界的傳奇人物—升大學英文名師殷非凡。2000年時，殷非凡的英語補習班是全台北市規模最大，「當時殷老師的課有上千個學生，只有400人可以看到殷老師本人，其他人都是透過180吋的電視牆同步上課。」曾在殷非凡補習班任職的員工回憶，「我們還把其他樓層教室的畫面，拉到殷老師講課的教室，讓她可以看到在其他樓層上課的學生畫面。」

據估計，殷非凡當時的學生應超過萬人，一年營收逾2億元，獲利超過1億元。黃茯笑著說：「從小學三年級就開始到補習班和大哥哥、大姐姐一起聽媽媽上課，我記得，媽媽是從早上9點上到晚上9點，一天上了十幾個小時，為了補充體力，還要吸類固醇才能講下一堂課。」

很難想像，坐在眼前侃侃而談媽媽辛勞的黃茯，從小就叛逆，還經常和殷非凡吵架，甚至吵到連父親黃健華都受不了。

「當時父親對我說：妳們二個一定要有一個人離開，她是我的老婆不能走，所以妳要離開。」黃茯笑著說，「所以小學畢業後我就被送到瑞士羅西學院（Institut Le Rosey）念書，我很受不了台灣要求背公式、穿制服的填鴨式教學，所以到了國外後樂不思蜀；我在瑞士是曲棍球校隊，也打英式足球，他們都叫我『拚命Anita』，因為我做什麼都很拚命。」

16年前回台以後，黃茯先後在永豐金控及法國巴黎銀行投顧任職6年，負責市場調查研究，2012年離職後，黃健華叫女兒到誠研幫忙。「他把我的薪水砍了4成，我在法巴的月薪是7萬多元，到誠研只剩下4萬多元，親子價比友情價還要廉價。」叛逆的黃茯向父親抗議，黃健華卻淡淡地說：「妳到誠研不是為了薪水，而是培養能力和未來機會。」

黃茯當時心想，自己從法巴離職，也沒有其他收入，只好接受減薪的待遇。實際上，黃健華是柬埔寨華僑，從小在家裡當少爺，沒念過小學和國中，柬埔寨赤化逃難到台灣後才念高中、考上台大電機系，「補習班電視牆的技術，就是父親用他在學校學到的知識設計出來的。」黃茯說：「爸爸的經驗教我們要像變色龍一樣適應環境，並且做到最好、最大化，他以前的家裡有30幾個長工可以指揮，15歲逃難到台灣，身上只有100美元，他的觀念就是養我們到大學畢業而已，我們也要能像他一樣存活下來。」

幸運的是，黃茯似乎得到父親的真傳，去年黃建華罹癌過世，不到一年時間，黃茯就讓誠研重回成長軌道，相較多數台灣企業都交由兒子接班，黃健華選擇放手讓女兒扛下重擔，算是相當特殊的案例，接下來能否讓父親的事業進一步發揚光大，就看黃茯怎麼做了。

更多鏡週刊報導

【名師女救家業】英文補教天后轉戰科技業 黃茯臨危接家業轉骨翻身

【名師女救家業1】前董座過世誠研跌谷底 接班1年她曝鹹魚翻身關鍵

【名師女救家業2】萬人聽課她吸類固醇補充體力 揭補教界傳奇女王殷非凡驚人年收