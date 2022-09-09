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大陸 大陸焦點 特派現場

中秋節至20大結束大陸防疫升級！嚴控跨省交通　推行「落地檢測」

▲▼北京疫情。（圖／CFP）

▲臨近20大，大陸縮緊各地防疫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

在中共20大即將到來之際，大陸多地本土疫情徒然升溫，自8月下旬以來，至少有74座城市處於全城或部分封控中。大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有8日宣佈，9月10日至10月31日，搭乘飛機、高鐵、跨省長途客運等交通工具，都必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

吳良有8日在防疫記者會上表示，當前全球新冠肺炎疫情仍處於高位，Omicron變異株已成為主要流行株，中國「外防輸入」壓力持續增大，國內本土疫情仍呈多點散發、多地頻發的態勢。

吳良有表示，為確保中秋、國慶前後不發生本土規模性疫情，最大限度減少對生產生活的影響，讓人民群眾度過一個健康、平安、祥和的假期，按照國務院聯防聯控機制工作部署，堅持「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，堅持科學精準從嚴從緊做好疫情防控，在全面落實第九版防控方案的基礎上，強化優化了一系列防控政策措施。

吳良有宣佈，9月10日至10月底，旅客須持48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具；入住賓館、酒店和進入旅遊景區等人流密集場所時，也要查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。

通報還要求，推廣「落地檢」。按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，跨省流動人員抵達目的地後，積極配合當地完成「落地檢」。

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