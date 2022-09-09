北京媒體影響力報告　台灣受最密集影響抵禦也最強

▲自由之家發布北京全球媒體影響力報告，提到台灣最受影響也最會抵禦。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

「自由之家」（Freedom House）是美國政府資助的知名反集權組織，其8日發布的2022北京全球媒體影響力報告（Beijing's Global Media Influence 2022）指出，台灣受中共影響最密集，但抵禦能力也最強。

該報告觀察2019年1月至2021年12月間，北京在全球30個國家的媒體影響力變化，其中有16個國家被認定為高或極高，而且中共的影響力在這3年間也在18個國家中提升，並利用更巧妙、隱藏的方式來塑造媒體論述，打壓批判性報導。

報告提到，北京透過主流媒體大規模散播北京支持的內容，騷擾、恐嚇發布不利內容的機構，同時使用假帳號進行網路霸凌，或散播有目的性的假訊息。

在報告涵蓋調查的民主國家中，只有一半國家在抗衡中共媒體影響力方面達到「頑強」等級，另一半則被認定為「脆弱」，其中台灣雖然受到中共最密集影響，但抵禦能力也最強，其次則是美國。而奈及利亞被認定是最容易受中共媒體影響的國家。

報告指出，中共因為在台、美、英、澳的效果不如預期，近來採取更激進、更拒對抗性或更陰的招術，預計會在未來數年擴展到更多國家，更多研究人員或記者、政策制定者會遭到外交恐嚇，或受雇網紅的操作、網路霸凌等。

報告提到，雖然沒有中共的官媒或官員在台灣，但北京正在透過新媒體戰術與策略製造在地分歧，進而破壞台灣政府穩定及損害台灣外交關係。

報告指出，北京經常透過聯合製作、內容共享協議或違法但普遍的業配廣告，讓中共產出的內容登上在地媒體，這些內容不會明確標示為中國官方產品。中國官方也透過補貼媒體參訪與網紅參加中國公費活動、峰會或其他有報酬行程，來產出親中內容，或壓制人權報導、其他不利中國政府議題。

中國另會製造假訊息，發布在中國官方機構的社群媒體，再被台灣媒體轉發，或是更常透過社群、網紅等擴大新聞來源擴散。