快訊／行車糾紛「朝人下體開槍」　男摩鐵落網...竟是逃多年通緝犯

▲北市行車糾紛釀槍擊，警方在淡水逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市行車糾紛變成槍擊案，46歲的黃姓嫌犯逃亡至淡水後，在8日下午遭大同分局以及北市刑大一舉在淡水的飯店逮人，他還是逃亡多年的通緝犯,警方攻堅時還發現另名39歲的黃姓男子也在場，但是後排除涉案，也讓黃男離開。

6日晚上8時許，在北市重慶北路3段、酒泉街口，發生1名女駕駛開車，因停車與張男的車子發生糾紛，竟持手槍朝車輛射擊，造成副駕駛座男子中彈，警方也鎖定相關人等追查，最後在淡水逮人起獲1槍15彈。