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社會 社會焦點 保障人權

電信店員缺業績...友盜用6證件「助領364元獎金」　兩人下場不同

▲新北市籍蔡姓男子前年8月拾獲錢包，找謝姓女子將錢包內證件申辦新門號騙取電信公司贈送手機，再回賣通訊行牟利挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲劉姓男子盜用車友證件幫電信女店員辦門號遭起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某家電信業者一名鄭姓女店員因業績不佳，擔心會影響薪水和獎金，劉姓友人得知後，竟將6名車友參加活動的雙證件資料，交給鄭女申辦11組門號，車友事後發現報警。檢方偵查後，認為鄭女並不知道證件是劉男盜用的，將她不起訴處分，至於劉男則依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

檢方指出，鄭女是高雄鳳山某電信業者的門市人員，因為業績不佳擔心被扣薪水或影響業績獎金，2020年8月間，劉姓友人（40歲）得知後，竟利用自己在駁二舉辦車聚活動的機會，拿了黃姓等6名車友的身分證和偽造的健保卡交給鄭女，向她謊稱這些人都要辦門號。

鄭女拿到資料後向公司辦了11張月租型和預付卡門號，讓該月業績順利達標，她也領到364元業績獎金，結果不到一個月，其中一名被盜辨門號的王姓車友，接到電信業者的廣告訊息，去另家門市申辦7天免費的5G體驗門號時，才驚覺自己名下竟然已有門號，懷疑遭人盜盜辦，於是報警處理。

檢方偵查時，劉男坦承有交付車友的雙證件給鄭女，但辯稱都是鄭女要求，鄭女則出示自己和劉男的對話紀錄，強調自己並不知道這些客戶的資料都是劉男未獲授權偷來的。

檢方根據相關證據，認定鄭女不知情，加上遠傳對鄭女詐領業績獎金的事不追究，後來也已離職，因此偵結處分不起訴；至於劉男的部分，檢方則認定他偽造他人的健保卡和盜辦門號，依偽造文書和詐欺罪將他起訴。

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