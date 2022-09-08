中大新宿舍「像工地」學生要求退費　校方：每寢補助2000元電費

▲中大要求學生搬進新宿舍，卻遭批評「像工地現場」，和當初示意圖差距很大。（圖／摘自批踢踢）

記者許敏溶／台北報導

各大學陸續開學，但卻有網友不滿中央大學校方，要求學生本週搬入新宿舍「曦望居」，但新宿舍卻尚未完工，在批踢踢八卦版po出「中央大學要學生住在蓋到一半的宿舍」文章與相關照片，指新宿舍像是「工地現場」，希望校方退還部分住宿費，校方卻回在學期末都不會有答案，引發網友熱議，質疑「這到底驗收沒？」中大表示，將補助每寢2000元電費。

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▲中大新宿舍「曦望居」遭批評「像工地現場」，連毛巾架都裝反。（圖／摘自批踢踢）

本週起各大專校院陸續開學，不少大學生也紛紛入住學校宿舍，而中大要求住宿生，在本週一（5日）起入住新宿舍「曦望居」，但卻有網友在批踢踢八卦版PO文，指校方要求學生入住，但宿舍現場卻像工地一樣，包括大門上還黏著厚紙板，牆壁還有補土後尚未重新油漆，浴室的毛巾架裝反，浴室地板明顯有未完工的砂石，和當初校方的「示意照片」看起來有差距。

▲▼中大新宿舍「曦望居」，遭入住學生批評「像工地現場」。（圖／摘自批踢踢）

PO文者指出，入住新宿舍時，已經收取上學期全額住宿費，雙人房1萬6300、單人房2萬5550元，但現場卻像工地，學生不滿，想跟學校要求退還全部或部分住宿費，得到回應卻是「若要退費，從下到上要開很多會議，可能學期末都不會有定案」。

該文引發網友熱議，有的網友質疑「這到底驗收沒？」，還有網友說「那個裝反的毛巾架好好笑」，更有網友酸「抄襲新竹棒球場喔」、「工業風啊」。

中央大學則表示，曦望居改善工程受到國際情勢及疫情影響，才造成同學困擾，校方已發信通知全體宿民並陸續向陳情人說明，並對所有入住學生提供搬遷等相關服務，校方相關單位已督導廠商注意宿舍安全及工程問題，並做好配套措施，儘速完成相關工程，校方也建立學生交流平台，讓同學有住宿問題能隨時反映能立即獲得改善或處理，並施行不計電費措施延長至9月底，另提供每寢2000元電費補助，預計今天會有新的補償措施出爐，請學生留意。