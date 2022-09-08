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連獲9年米其林黑椒鴨名店「陳光記」　結束在台營運

記者黃翊婷／綜合報導

知名澳門燒臘餐廳「陳光記」曾連續9年獲得米其林推薦，創辦人陳樹光2019年決定來台開設分店，但他近期在搬運重物時不慎受傷，回澳門休養仍不見好轉，於是決定歇業，結束在台灣分店的營運。

知名澳門燒臘飯店「陳光記」在台正式結束營運。（圖／翻攝自Google地圖）

▲「陳光記」台灣分店從西門町搬到八德路上。（圖／翻攝自Google地圖）

陳樹光1975年在澳門南灣開設首家陳光記燒味飯店，獨創黑椒燒味，光是一道燒鴨的處理工序就有15道工法，首創的黑椒鴨更是深獲馬來西亞、新加坡、泰國及港、澳、台饕客喜愛，還被米其林選入 《米其林指南香港澳門2012》推薦餐廳，2016年也獲選為港澳米其林美食指南推薦。

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陳樹光2019年決定來台灣開設分店，原先店址選在西門町，半年前搬遷至台北市松山區八德路四段，但他近期因為搬運重物時不小心閃到腰，返回澳門休養仍未見好轉，最終決定退租歇業。

▲▼咖喱魚蛋、黑椒燒味都是店裡招牌。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳樹光見證台灣西門町商圈的繁榮與沒落，並嘗試將家鄉味完整移植到台灣。（圖／記者游宗樺攝，下同）

其實，本站今年1月初曾報導《評黃秋生「台灣無美食論」　燒臘店老闆：港澳台料理法大不同》，陳樹光當時分享許多來台展店的心得，他提到，台灣養鴨的方式與香港、澳門不一樣，台灣的鴨普遍養得比較久，所以有少許鴨毛已經長粗、長硬，難以去除，只能透過調整火候和配料，讓口味與總店保持一致。

▲▼咖喱魚蛋、黑椒燒味都是店裡招牌。（圖／記者游宗樺攝）

▲黑椒燒鴨、燒鵝靈感來自牛排店裡的黑胡椒醬。

陳樹光說，店裡的招牌「黑椒鴨、燒鵝」是用獨門方法燒製，搭配獨家黑椒醬，肉質香而不膩，而將黑胡椒結合燒味的做法，是多年前在牛排店看到澆淋牛排的黑胡椒醬，與牛肉搭配渾然天成，因此靈機一動，將黑胡椒結合數種香料，包含自己親手種植的獨家香料，製作出知名的「黑椒燒味」。

只是近年台灣也受到新冠肺炎疫情影響，陳樹光直言，西門町商圈已經沒落，他年輕時還常到西門町跳舞、喝咖啡，今昔對比，現在房租高漲又遇到疫情攪局，迫於現實考量，只好將店面移動到八德路上，重新出發。如今陳樹光因健康問題，決定結束台灣分店的營運，老饕們若想再一嘗黑椒鴨的美味，恐怕只能飛到澳門才有機會品嘗了。

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