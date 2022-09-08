2兄和小舅輪流侵犯！少女淚訴「我受不了」　嬤重男輕女還幫孫說話

▲小方從小受家人侵犯。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台東一名少女小方（化名）從國小開始受到小舅侵犯，她同母異父的哥哥和表哥也都對她上下其手，但家裡重男輕女情況嚴重，沒有人會幫助她，直到上了大學才和師長求救。

根據判決書內容，小方2019年在家中遭哥哥強迫親吻，胸部、臀部和下體都被摸遍，同一期間小方表哥也在房間做了同樣的事，但情節最嚴重的，是小舅從小方國小時就對她伸出狼爪。

小方指控，小舅在外地工作，但一回家就會對她猥褻，她回想在小學四年級時，小舅睡在她下舖，說肚子餓要求她去煮飯，但趁她下床時把她抱起，將手指插入其下體還強脫她褲子打算性侵，在她反抗下才停止。

小方上了大學才意識到身體遭侵犯，但家裡重男輕女，沒有人會站在她這邊，便決定向師長求助，傳訊息給老師說「我哥哥他們都對我做一些讓我很不舒服的事情，老師我很想講，我不敢，我可以講了嗎，我受不了」。

小方阿嬤作證時，言語間明顯偏袒家中男性，但小方大學師長表示，小方在敘述此事時不斷哭泣，還出現自傷、自責情形。小方國中的輔導老師也作證指出，小方受到家人施暴，在九年級時表現相當不對勁，呈現對男性很恐懼的狀態。

法官考量，小方提出只要被告受懲罰不須賠償，而兩兄長皆坦承犯行並感到懊悔，分別判處其哥哥與表哥9個月、10個月徒刑。台東地檢署則因小舅不斷否認犯行，考量年代久遠、沒有直接證據，訴請無罪，但法官採信小方說法，予以駁回。