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大陸 大陸焦點 特派現場

聽聽老外怎麼說　老外講故事第二季上線

記者趙禕/上海報導

去年上海推出「百年大黨─老外講故事」百集融媒體記錄短片，邀請來自全球30幾個國家的100位外籍人士，分享他們感受和體會的上海，全球點擊率高達16億人次；今年再度推出第二季「老外講故事—海外員工看中國」，讓100位身在海外中國企業的外籍員工分享他們眼裡的中國，今天正式上線。

▲去年上線的「百年大黨─老外講故事」百集融媒體記錄短片。（圖／記者趙禕攝）

▲去年上線的「百年大黨─老外講故事」百集融媒體記錄短片。（圖／記者趙禕攝）

今天的「老外講故事——海外員工看中國」首發上線儀式在上海中心J酒店舉行，第一集由大陸上港集團以色列海法新港碼頭有限公司人事部經理塔爾·戈德斯塔因講述他的故事。塔爾在短片裡結合自己的真實感受和觀察說，在加入大陸國企上港集團之前，他對中國基本不了解，但在加入上港集團之後，透過公司培訓、實地走訪中國大陸、以及和來自大陸員工的交流互動，他不但愛上了中國的人民、文化、美食和美景，還對中國的城市發展以及強大的基建能力感到十分震撼；他也在短片裡介紹中國大陸企業在企業文化上獨特之處，並對此高度推崇贊譽。

▲大陸上港集團以色列海法新港碼頭有限公司人事部經理塔爾·戈德斯塔因介紹他眼中的中國。（圖／記者趙禕翻攝）

▲大陸上港集團以色列海法新港碼頭有限公司人事部經理塔爾·戈德斯塔因介紹他眼中的中國。（圖／記者趙禕翻攝）
▼上線儀式現場播放的「老外講故事—海外員工看中國」第一集。（圖／記者趙禕翻攝）

▼上線儀式現場播放的「老外講故事—海外員工看中國」第一集。（圖／記者趙禕翻攝）

這一季的「老外講故事—海外員工看中國」系列，陸續將有40多個不同國度裡的100位中國大陸企業外籍員工輪番登場，他們有來自大陸中鐵、中船集團、東方航空等央企，也有來自光明食品集團、上汽集團、上港集團等上海國企，還有有來自寰泰能源、米哈遊等民企；包括中國大陸企業海外公司裡的管理者、技術專家和普通員工。這些大陸企業的外籍員工在加入大陸企業的海外公司之後，不但事業與生活蒸蒸日上，也促使他們熱愛中國文化、積極學習中文，對中國、對上海充滿了嚮往。系列短片從9月7日起將連續播出100天。

▲▼「老外講故事—海外員工看中國」系列將有來自40多個國家的100位中國大陸企業外籍員工輪番登場介紹他們眼中的中國。（圖／記者趙禕翻攝）

▲▼「老外講故事—海外員工看中國」系列將有來自40多個國家的100位中國大陸企業外籍員工輪番登場介紹他們眼中的中國。（圖／記者趙禕翻攝）

▲▼「老外講故事—海外員工看中國」系列將有來自40多個國家的100位中國大陸企業外籍員工輪番登場介紹他們眼中的中國。（圖／記者趙禕翻攝）

上海市市委宣傳部長趙嘉鳴表示，上海是國際社會觀察了解中國的重要窗口，要讓國際社會看到一個真實、立體、充滿希望生機的中國，也要讓中國的聲音傳到全世界。

▲上海市市委宣傳部長趙嘉鳴。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市市委宣傳部長趙嘉鳴。（圖／記者趙禕攝）

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