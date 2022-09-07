台北101大樓率團至南消六大隊參訪　交流取經電動車滅火機制

▲台北101大樓主動邀約率團至台南市消防局第六大隊參訪，交流電動車滅火機制，由六大隊長邱淵明進行介紹解說，並進行現場電動車鋰電池起火滅火演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北101大樓於7日主動邀約率團至台南市消防局第六大隊參訪，交流消防局8月剛發布之電動車滅火機制，由六大隊長邱淵明進行介紹解說，並進行現場電動車鋰電池起火滅火演練。

台北101大樓安全總監江維中，有鑑於電動車銷售產業蓬勃發展，室內停車場停放電動車數量日益增加，擔憂未來面對停車場狹小空間內電動車起火，如何第一時間抑制火勢並阻隔延燒，便率團5人南下取經電動車難以滅火之原因及其解決對策。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明，分享適合於室內停車場之電動車滅火機制，當鋰電池接觸空氣燃燒產生高溫可達800度，建議採用乾式窒息方式，將消防局與國內業者合作研發之無毒滅火毯覆蓋整個車體，另考量車輛內尚有剩餘空氣有助於鋰電池燃燒，故覆蓋滅火毯後再行灌入二氧化碳或其他惰性氣體滅火器，除了降低氧氣濃度，更能協助降溫，將有助於電動車火勢迅速得到控制。在消防人員抵達現場前，台北101大樓消防自衛編組織之滅火組人員，以此方式執行初期滅火，大大降低成災風險擴散，後續再交由轄區消防人員接手處置。

消防局局長李明峯表示，電動車發展是未來趨勢，但面對其動力核心鋰電池，在使用不當所造成之熱失控及復燃問題，不管在國際間或台灣，都是相當值得被關注與探討的議題，尤其近期某位藝人發生電動車自撞意外所引起的火災後，更是突顯有火卻滅不掉之堪慮。台北101大樓成為企業自主防災指標，主動率團參訪台南市消防局電動車搶救機制，足以為社會標竿，希望透過此搶救機制的建立，讓全國人民可更放心使用電動車，更相信政府及企業共同守護民眾生命財產安全之決心。





消防局第六大隊長大隊長邱淵明表示，深感榮幸能與台北101大樓進行電動車滅火交流，由於台南市長黃偉哲及消防局局長李明峯，一直鼓勵大家主動研發災害搶救裝備器材，除了建立創新提報機制外，也成立創新研發改造小組持續推動與審查，朝向救災更便利、守護民眾安全為宗旨持續努力精進。南消樂意將這樣的經驗，分享給其他縣市的消防機關或企業，讓大家都可藉此得到便利與安全，除了增進救災效率，更保障民眾生命財產安全，同時也確保消防人員自身安全。