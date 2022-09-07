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烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

▲▼烤肉,濃煙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲很多人中秋節都會烤肉。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

月圓人團圓！中秋節就要到了，很多人都會趁這個時候聚在一起烤肉，與此同時，就有網友不禁好奇拋問，大家烤肉的時候最不想看的食材是什麼呢？貼文曝光後，也引發底下網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「烤肉最不想看到的食物是啥」為題發文，提到一年一度的「烤肉週」又來了，如果之後和好友相約烤肉，既不能空手去，又怕帶到眾人心目中的「地雷」，大家覺得有什麼食材是很多人討厭的呢？

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貼文一出，被最多網友點名的就是青椒，「跟肉串在一起的青椒」、「青椒、金針菇、雞翅，難烤的都不喜歡」、「青椒啦～但今年不想烤耶」、「吐司、青椒都很假掰，想吃這些就不要來」。不過，原PO則表示，雖然很多人不愛吃青椒，但烤一烤其實蠻好吃的。

▲▼ 搶救青椒農大作戰，台東縣府發動內部及各機關動支持。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲青椒頻被網友點名。（示意圖／記者楊鈞典翻攝）

除了青椒之外，也有不少網友回應，「不要再拿不好烤或不適合烤的蔬菜了」、「玉米吧！生的是要烤多久」、「吐司，大家都帶根本吃不完」、「每次烤肉都看到吐司，完全不考慮吃」、「雞腿、雞翅沒去骨，烤熟都飽了」、「帶骨的雞肉，根本超難烤」、「豆干，根本沒想吃」。

事實上，過去也曾有網友討論過相關話題，多數人認為之所以會不想烤某些食材，主要是因為「很難烤」，包含香腸常常烤到外皮燒焦才熟、甜不辣不好顧、玉米不好熟，或是雞肉類都要烤很久。

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