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疫情升溫！校園防疫新制生變？教長堅定回：如期推動

▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部部長潘文忠今天下午表示，下週一（12日）起防疫新制如期上路。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期疫情升溫，校園也不例外，外界好奇校園是否從下週一（12日）如期啟動新制，教育部長潘文忠今（6日）表示，目前整體疫情發展與趨勢，是在教育部與指揮中心討論與推演狀況中，目前22縣市並沒有提出加嚴防疫措施，在考量到防疫真實狀況、學生受教權與家長照顧等問題後，9月12日還是如期推動防疫新制，也就是以確診者為核心的防疫規範。

近期疫情升溫，今天確診人數已經超過3.6萬例，明天可能就會超過4萬例，校園內疫情也不例外，面對這樣狀況，外界相當好奇，9月12日是否會如期啟動防疫新制，防疫新制內容包括：針對確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課；另針對確診者(及快篩陽性個案)的同班同學及教師，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

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▲▼教育部公布開學防疫措施懶人包。（圖／教育部）

▲▼下週一（12日）起，校園防疫新制如期上路。（圖／教育部）

▲▼教育部公布開學防疫措施懶人包。（圖／教育部）

對於下週一是否如期實施防疫新制，以及是否有縣市跟教育部應變小組報備，要採取較嚴格的防疫作法，教育部長潘文忠今下午表示，教育部在暑假後半段，已跟指揮中心就整體疫情可能發展做密集推演，當時指揮中心已推估疫情可能發展，也和22縣市局處長做過討論，包括防疫真實狀況、學生受教全與家長照顧等問題，目前趨勢符合當初推論，而且22縣市當中，並沒有任何縣市提出要加嚴防疫措施請求，所以下週一起，以確診者為核心的防疫新制將如期上路。

近期大專校院陸續開學，潘文忠表示，大學也是採取防疫新制，也就是確診者為核心，教育部已經以新的指引函知各大學，之前成大曾提出開學要採遠拒教學，但在校內溝通後，多數學生已經回到實體教學，其他大學則沒有提出防疫措施加嚴。

由於大學住宿生比較多，潘文忠表示，從上學年年開始，就有相關防疫規劃，根據目前統計，大學的照護宿舍有3500間，另有8800間隔離宿舍，過去建議確診與居隔者以返家為主，會協助防疫計程車車資補助，照護與隔離宿舍，則盡量提供給境外生或無法返家者等使用，部分學校若可以無法提供，教育部過去都有支持機制，沒症狀學生住外面可以獲得教育部補助，讓學校騰出照護宿舍，教育部未來也會持續支持。

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