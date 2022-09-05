楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶

▲楊丞琳表示，在台沒什麼吃海鮮。（圖／翻攝中國浙江衛視官方頻道YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

楊丞琳赴陸發展，過去曾如許多藝人一樣表態，但近日她在節目上主動說「我在台北長大，但我是廣東人」，引起網友討論。此外，楊丞琳過去也在節目上說，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」，直言在台吃海鮮是奢侈的事，被網友翻出多張吃海鮮的影片及照片打臉。楊丞琳目前將臉書、IG的留言功能關閉，試圖冷處理網友的怒火。

楊丞琳近日在浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》上主動表示，「我是廣東人」，引起網友關注；有網友又翻出楊丞琳過去在浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》上用餐時，一位節目吃著豆腐魚時突然說「台灣沒有豆腐魚」。

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▲▼網友翻到楊丞琳過去吃海鮮的影片。（圖／翻攝楊丞琳YouTube）



楊丞琳馬上接話，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，坦言小時候家裡本來欠債，很早就出來工作，最後沒頭沒尾的補上「我在台北長大，但我是廣東人」，疑似想說年輕時家境不好，吃海鮮都是奢侈的事。

許多台灣網友質疑楊丞琳的說法，紛紛翻出楊丞琳過去跟海鮮等美食自拍的照片感嘆，「身為天天吃海鮮的基隆人，我真是太奢侈了」、「誰沒喝過薑絲蛤蜊湯？根本常常出現在家中餐桌跟小吃攤好嗎~還是她的海鮮跟大家定義的不一樣」、「爭鮮30元都吃不起嗎」、「營養午餐的柳葉魚在哭哭」、「台灣是環海島嶼，海鮮最多，一年四季都有時令海鮮，每天都可以吃到便宜的魚蝦蟹貝各式海鮮」，也有人說「人在江湖身不由己」。

此外，楊丞琳近日將臉書、IG的留言功能關閉，許多網友紛紛找出她過去在台灣與朋友、上節目享用台灣海鮮美食的照片，希望可以幫楊丞琳恢復記憶。

▼楊丞琳過去在節目用餐。（圖／翻攝型男大主廚YouTube）



▼楊丞琳用餐打卡。（圖／翻攝楊丞琳臉書）



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