　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶

▲▼楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶。（圖／翻攝中國浙江衛視官方頻道YouTube）

▲楊丞琳表示，在台沒什麼吃海鮮。（圖／翻攝中國浙江衛視官方頻道YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

楊丞琳赴陸發展，過去曾如許多藝人一樣表態，但近日她在節目上主動說「我在台北長大，但我是廣東人」，引起網友討論。此外，楊丞琳過去也在節目上說，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」，直言在台吃海鮮是奢侈的事，被網友翻出多張吃海鮮的影片及照片打臉。楊丞琳目前將臉書、IG的留言功能關閉，試圖冷處理網友的怒火。

楊丞琳近日在浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》上主動表示，「我是廣東人」，引起網友關注；有網友又翻出楊丞琳過去在浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》上用餐時，一位節目吃著豆腐魚時突然說「台灣沒有豆腐魚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶。（圖／翻攝楊丞琳YouTube）

▲▼網友翻到楊丞琳過去吃海鮮的影片。（圖／翻攝楊丞琳YouTube）

▲▼楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶。（圖／翻攝楊丞琳YouTube）

楊丞琳馬上接話，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，坦言小時候家裡本來欠債，很早就出來工作，最後沒頭沒尾的補上「我在台北長大，但我是廣東人」，疑似想說年輕時家境不好，吃海鮮都是奢侈的事。

許多台灣網友質疑楊丞琳的說法，紛紛翻出楊丞琳過去跟海鮮等美食自拍的照片感嘆，「身為天天吃海鮮的基隆人，我真是太奢侈了」、「誰沒喝過薑絲蛤蜊湯？根本常常出現在家中餐桌跟小吃攤好嗎~還是她的海鮮跟大家定義的不一樣」、「爭鮮30元都吃不起嗎」、「營養午餐的柳葉魚在哭哭」、「台灣是環海島嶼，海鮮最多，一年四季都有時令海鮮，每天都可以吃到便宜的魚蝦蟹貝各式海鮮」，也有人說「人在江湖身不由己」。

此外，楊丞琳近日將臉書、IG的留言功能關閉，許多網友紛紛找出她過去在台灣與朋友、上節目享用台灣海鮮美食的照片，希望可以幫楊丞琳恢復記憶。

▼楊丞琳過去在節目用餐。（圖／翻攝型男大主廚YouTube）

▲▼楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶。（圖／翻攝型男大主廚YouTube）

▼楊丞琳用餐打卡。（圖／翻攝楊丞琳臉書）

▲▼楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶。（圖／翻攝楊丞琳臉書）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
新北永和「5年爆出3起分屍案」　在地人嚇傻：失控了
她驗DNA發現男友是「親哥哥」　交往6年崩潰喊：我們都上床了
莫德納次世代疫苗「2大對象」優先接種

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶

盼到了！推特終於引進「編輯功能」　30分內可更改「保護對話完整」

看錯匝道出口…他切回原車道「慘收3000元罰單」！達人驚：長知識

4生肖「第六感」超敏銳！　屬狗有預知感遠離厄運

快訊／Novavax開放「12-17歲」接種！　追加劑間隔縮短為3個月

快訊／莫德納次世代疫苗「分兩階段」開打　適用對象一次看

不准鎖房門！高中兒討隱私LINE嗆「你X媽」　爸爸爆氣反擊

連日本人都關注！《新活水》復刊5週年　人類圖是顯示者：發球的人

39億打造全台最大！台中水湳轉運中心今開工　預定115年啟用

「軒嵐諾」襲台　全台農損183萬「受損最嚴重的是香蕉」

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...網友笑：收門票啦

楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶

盼到了！推特終於引進「編輯功能」　30分內可更改「保護對話完整」

看錯匝道出口…他切回原車道「慘收3000元罰單」！達人驚：長知識

4生肖「第六感」超敏銳！　屬狗有預知感遠離厄運

快訊／Novavax開放「12-17歲」接種！　追加劑間隔縮短為3個月

快訊／莫德納次世代疫苗「分兩階段」開打　適用對象一次看

不准鎖房門！高中兒討隱私LINE嗆「你X媽」　爸爸爆氣反擊

連日本人都關注！《新活水》復刊5週年　人類圖是顯示者：發球的人

39億打造全台最大！台中水湳轉運中心今開工　預定115年啟用

「軒嵐諾」襲台　全台農損183萬「受損最嚴重的是香蕉」

學生焦慮不安發作　擺脫開學症候群的三種方法

新北驚悚分屍案「找不到頭顱」　大哥曾拿刀嗆死者：殺掉你這垃圾

穩健開放！外交部宣布：9月12日起恢復「這幾國」免簽

朴珍珠、李伊庚加入《玩什麼好呢》！　美珠問「有女友嗎？」秒被打槍笑翻

富女醫酒駕撞女外送員　拖行1km血肉模糊！冷血反應讓人拳頭硬

味全龍自主培訓補強　談妥前旅美投手林鋅杰

F.I.R.阿沁挺男星摟妹被酸！　6小時「急改口道歉」：措辭不當

《魔法使的新娘》推出第二季動畫　開播時間確定...網：期待學院篇

壞小子推進生涯高度　梅總讚他「跟喬帥、費爸一樣猛」

快訊／嘉義縣119報案線路故障！消防局：請改撥110

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

6人吃日料花3800嫌貴！老闆怒譙奧客　網戰翻

看錯匝道出口　他切回原車道竟收3000元罰單

外送韓式泡麵「藏一大坨檳榔渣」　網全怒了

不解為何酸林襄　同校人：整得好開啟新事業

阿堂鹹粥被洗1星...他批鼎泰豐炒飯怎沒人喊貴

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

莫德納次世代疫苗「分兩階段」開打　適用對象一次看

廖老大三重店揭「被點名內幕」認賠200萬

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

莫德納次世代疫苗供「2大對象」優先接種

人妻自製冰塊苦到吐　過來人曝少1動作

更多熱門

相關新聞

她揭台人「最氣楊丞琳說這句」！

她揭台人「最氣楊丞琳說這句」！

日前藝人楊丞琳過去在節目上說「我在台北長大，但我是廣東人」的片段在網上瘋傳，引發兩派網友爭議，網紅「廣告小妹」（凡槿）經常點評時事，受到許多網友喜愛，今（5日）也在臉書上談及此事，她說楊丞琳早年喜歡嘲諷中國人「上了很多我同胞的黑名單，後來在祖國洗白是因為李榮浩」。

楊丞琳「我是廣東人」被嗆　賀軍翔發聲

楊丞琳「我是廣東人」被嗆　賀軍翔發聲

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

豪華海陸10件烤肉組才990元　

豪華海陸10件烤肉組才990元　

100g不到90大卡！泰國蝦營養超高「助發育、長肌肉」

100g不到90大卡！泰國蝦營養超高「助發育、長肌肉」

關鍵字：

楊丞琳海鮮奢侈

讀者迴響

熱門新聞

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

最愛吃醋三大星座男！

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

四川「規模6.8地震」至少46人罹難

各器官排毒時間！凌晨1點＝肝該休息　警示症狀一次看

超兇AV女優帶球嫁！　引退近況曝

楊丞琳「我是廣東人」被嗆　賀軍翔發聲

快訊／瘦子老婆生了！　喜迎處女寶寶升格「女兒傻瓜」

即／遭300公斤螺絲桶砸中　高雄工人失去心跳

司機搶命5天未醒　肇事「景山」出面了

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面