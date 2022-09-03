　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逃逸移工躲水溝「難忍黑又臭」　尷尬苦笑露白牙...爬出乖乖被捕

▲▼台中警方逮捕3名逃逸移工，其中1人躲進水溝，後來難忍黑又臭，最後尷尬的爬出來。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方逮捕3名逃逸移工，其中1人躲進水溝，後來難忍黑又臭，最後尷尬的爬出來。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府警六分局工業區派出所所長何永州、警員楊金諭、廖述同，日前巡邏時發現3名印尼籍逃逸移工，其中1名多多（譯音）躲進水溝，最後受不了水溝的黑暗和惡臭，加上員警已在外面等待，自知難逃，狼狽且尷尬的笑著爬出水溝就逮，另名多尼（譯音）的妻子利馬（譯音）得知老公被抓，急得跑到派出所要見遣返前最後一面，結果不知自己雙重身分（詐欺通緝、逃逸）自投羅網。

▲▼台中警方逮捕3名逃逸移工，其中1人躲進水溝，後來難忍黑又臭，最後尷尬的爬出來。（圖／民眾提供，下同）

警方在西屯區工業區33路巡邏時，3名印尼移工看見巡邏車且與員警眼神交會後，突然拔腿狂奔，員警見狀有異，立刻追上前追捕，一下子就追上24歲的多尼，28歲的德維揚（譯音），至於36歲的多多則是躲進狹窄水溝內，以為員警沒發現。

員警用手電筒照射且喊話「不要再躲了，趕快出來吧」，多多自知難逃，加上水溝內惡臭難聞又黑漆漆，不敢再往前走，只好狼狽的爬出水溝，一臉尷尬的笑著。

警方將3人帶回派出所訊問時，多尼的妻子利馬得知老公即將被遣返，著急的跑來要見最後一面，員警機敏的查了利馬資料，發現利馬不但是逃逸移工，更涉嫌詐欺案遭台中地方法院通緝，一舉兩得。

警方訊問後將3名男子移送移民署台中專勤隊，利馬則被送往台中地檢署偵辦。

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
快訊／軒嵐諾二度開眼威力增！今晚暴風圈觸地　大台北防強陣風
嘉義嚴重車禍！　女科大生頭部重創命危
快訊／高雄大樓命案！　破門驚見男「屍水橫流」
硬％「不接S」金錢豹小姐！　兒科權威衝摩鐵慘噴120萬
林志穎重傷骨折「肌肉都沒了」！　妻揭最新近況
LIVE／暴風圈最快6點觸陸！　氣象局最新說明
軒嵐諾逼台！　1圖驚見「綠島擁防護罩」風雨進不去
翻禮金簿「驚見綜藝大哥託人送紅包」！　馬力歐哽咽：我什麼咖
東區酒店打架　男中刀「倒地畫面曝」！嫌犯2hrs後投案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險一瞬間！內埔警搜偏僻檳榔園查緝改槍工廠　險遭蛇吻

暖爸冷血3槍殺2男！右手刺青害身分露餡　移民署境管防他出境

打工下班返家遇劫！嘉義越籍女科大生車禍　頭部重創命危

快訊／高雄大樓傳命案！　鄰聞臭報警...破門驚見男「屍水橫流」

移工宿舍驚傳喋血命案　4人大亂鬥...越南男倒臥血泊中慘死

網銀成洗錢破口！基隆檢警偵破起訴21人　水商「宮保雞丁」栽了

「男人不囉唆」警要酒測...高雄豪邁男用力吹　數據一出芭比Ｑ了

逃逸移工躲水溝「難忍黑又臭」　尷尬苦笑露白牙...爬出乖乖被捕

索討40萬落空！電話恐嚇還潑紅漆　警逮四海幫「治平對象」5惡匪

硬％「不接S」金錢豹小姐！兒科權威色膽包天衝摩鐵　慘噴120萬

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

機警盤查可疑路邊違停車　遭囚女害怕求救「帶我走」

妹子見企鵝走路差點滑倒　嚇到尖叫！網：是多緊張

驚險一瞬間！內埔警搜偏僻檳榔園查緝改槍工廠　險遭蛇吻

暖爸冷血3槍殺2男！右手刺青害身分露餡　移民署境管防他出境

打工下班返家遇劫！嘉義越籍女科大生車禍　頭部重創命危

快訊／高雄大樓傳命案！　鄰聞臭報警...破門驚見男「屍水橫流」

移工宿舍驚傳喋血命案　4人大亂鬥...越南男倒臥血泊中慘死

網銀成洗錢破口！基隆檢警偵破起訴21人　水商「宮保雞丁」栽了

「男人不囉唆」警要酒測...高雄豪邁男用力吹　數據一出芭比Ｑ了

逃逸移工躲水溝「難忍黑又臭」　尷尬苦笑露白牙...爬出乖乖被捕

索討40萬落空！電話恐嚇還潑紅漆　警逮四海幫「治平對象」5惡匪

硬％「不接S」金錢豹小姐！兒科權威色膽包天衝摩鐵　慘噴120萬

驚險一瞬間！內埔警搜偏僻檳榔園查緝改槍工廠　險遭蛇吻

暖爸冷血3槍殺2男！右手刺青害身分露餡　移民署境管防他出境

大谷翔平屢創二刀流神話　卻無緣8月MVP輸給他

政見遭疑「柯規黃隨」　黃珊珊：99%沒看還是99%看不懂？

軒嵐諾直撲沖繩！　日本氣象廳：強風恐「吹垮房屋」

軒嵐諾二度開眼威力增！今晚暴風圈觸地　「大台北入夜防強陣風」

賴清德赴日弔唁安倍　岸信夫PO文親曝合照：感謝我的朋友趕來

「空降《紫禁之巔》男主角」狂被罵！JR隔18年揭內幕…現場只有她出手相救

美核動力航母雷根號月底停靠釜山　遏阻北韓核武威脅

LIFE・經典／IKEA挑戰日本3坪超小套房　機能性規劃「雙用」是重點

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

玩餵食遊戲偷抱女同學　大學生變猥褻犯

紅綠燈倒下砸機車婦！　她倒地骨折畫面曝

「台中房思琪」犯案手法曝光　狼師遭解聘

頂風雨回家…騎士撞小黃頭破慘死

即／基隆晚間驚傳砍人　男子倒臥血泊

快訊／基隆男揮刀砍鄰居！碧砂漁港跳海躲警

辣妻當按摩妹IG曬裸照！綠夫扮客問服務崩潰

即／愛河又見浮屍　23天內第5具

快訊／颱風夜「北市東區酒店」前驚傳砍人　1男命危

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

壽司郎白吃25盤　火鍋吃不完打包

快訊／台南移工宿舍喋血！1男遭砍慘死

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

更多熱門

相關新聞

佩真衝刑大真相曝　挨告詐欺到案做筆錄

佩真衝刑大真相曝　挨告詐欺到案做筆錄

知名藝人佩真因商業糾紛，被人控告詐欺，在6月間台北地檢署要求北市刑大協助通知佩真到案說明，但因當初說明檢察官認為有補充必要，所以31日北市刑大再通知佩真前往補充說明，佩真也在離開刑大後，於門口拍照貼文「遇到潑糞仔」。

高雄人蛇安哥20歲就詐欺　在台被移送7次不敢回台

高雄人蛇安哥20歲就詐欺　在台被移送7次不敢回台

越南情侶用Photoshop偽造居留證　這個字露餡

越南情侶用Photoshop偽造居留證　這個字露餡

屏警上門卻是「租屋處」　花蓮外役監許亞倫還在逃

屏警上門卻是「租屋處」　花蓮外役監許亞倫還在逃

騙消防署10年　「救難教父」葉泰興被訴

騙消防署10年　「救難教父」葉泰興被訴

關鍵字：

印尼移工工業區所詐欺逃逸

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

各縣市「停班停課」懶人包一次看

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

賈永婕控舅媽「侵占失智母2800萬」！開庭後才知是詐欺慣犯

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

女歌手衝觀眾席被扒到全裸！群狼掐乳襲臀

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

軒嵐諾加速恐長胖　氣象局發陸警

她暴雨中練車　網：見過大風大浪

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面