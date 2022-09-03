逃逸移工躲水溝「難忍黑又臭」　尷尬苦笑露白牙...爬出乖乖被捕

▲▼台中警方逮捕3名逃逸移工，其中1人躲進水溝，後來難忍黑又臭，最後尷尬的爬出來。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府警六分局工業區派出所所長何永州、警員楊金諭、廖述同，日前巡邏時發現3名印尼籍逃逸移工，其中1名多多（譯音）躲進水溝，最後受不了水溝的黑暗和惡臭，加上員警已在外面等待，自知難逃，狼狽且尷尬的笑著爬出水溝就逮，另名多尼（譯音）的妻子利馬（譯音）得知老公被抓，急得跑到派出所要見遣返前最後一面，結果不知自己雙重身分（詐欺通緝、逃逸）自投羅網。

警方在西屯區工業區33路巡邏時，3名印尼移工看見巡邏車且與員警眼神交會後，突然拔腿狂奔，員警見狀有異，立刻追上前追捕，一下子就追上24歲的多尼，28歲的德維揚（譯音），至於36歲的多多則是躲進狹窄水溝內，以為員警沒發現。

員警用手電筒照射且喊話「不要再躲了，趕快出來吧」，多多自知難逃，加上水溝內惡臭難聞又黑漆漆，不敢再往前走，只好狼狽的爬出水溝，一臉尷尬的笑著。

警方將3人帶回派出所訊問時，多尼的妻子利馬得知老公即將被遣返，著急的跑來要見最後一面，員警機敏的查了利馬資料，發現利馬不但是逃逸移工，更涉嫌詐欺案遭台中地方法院通緝，一舉兩得。

警方訊問後將3名男子移送移民署台中專勤隊，利馬則被送往台中地檢署偵辦。