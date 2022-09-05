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除iPhone 14、Apple Watch外　彭博：這項新品也將在發表會亮相

▲預計新款AirPods Pro將出現在秋季發表會中。（圖／取自MacRumors）

▲預計新款AirPods Pro將出現在秋季發表會中。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會將於台灣時間9月8日凌晨1時登場，此次仍然採用線上發布會形式，預計將帶來iPhone 14 / Pro 系列、Apple Watch Series 8 等新品，還有iOS 16 正式版的推出。此外，彭博社Mark Gurman 也預計蘋果將在此次活動中發布AirPods Pro 2 無線耳機。

Mark Gurman 去年報導指出，新的AirPods Pro 將於2022 年發布，他近一步指出，現在得知的最新消息，周三這項新品也會與使用者見面。

先前的相關爆料指出，新款 AirPods Pro 2 配備升級後的 H2 晶片，以提高聲音品質、延長電池續航、改進的充電盒支持 Find My、改進的入耳式檢測、健身追蹤功能等。

早在2020 年，Mark Gurman 就表示，蘋果已經為新款AirPods Pro 測試一種更緊湊的設計，該設計將消除耳塞下方的直桿，類似於Beats Studio Buds 耳機。然而，最近的傳聞表明，AirPods Pro 2 不會有任何重大的外觀設計變化。

預計 AirPods Pro 2 充電盒的厚度仍為 21mm，高 46mm，寬 54mm，目前的 AirPods Pro 充電盒高 45.2mm，寬 60.6mm。

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