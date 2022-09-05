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張善政研究案又抄NCC　農委會：「還在釐清調查中」

▲▼張善政出席111年社會光明面新聞報導獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲張善政研究計畫抄襲風波越演越烈，農委會組成專案小組調查中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政上週遭踢爆，在他宏碁副總期間，向農委會申請3年研究計畫，產出的報告竟是抄雜誌、抄論文、抄農委會資料的「佛跳牆式的大雜燴報告」，今（5日）再被週刊踢爆，該研究案還抄襲了國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告。農委會今（5日）回應：相關報告內容還在釐清中，會盡快向外界報告。

張善政遭週刊踢爆，2007年至2009年擔任宏碁副總期間，向農委會申請總經費5700萬的結案報告涉嫌抄襲論文、雜誌，還有在未標註來源的情況下引用農委會的資料，今日又傳出由張善政所負責的2009年農委會結案報告中，其中的子報告《隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃》嚴重抄襲工研院2006年為國家通訊傳播委員會（NCC）所進行的研究報告。

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針對張善政涉嫌抄襲案，農委會上週已成立專案小組，將針對研究報告中是否有抄襲、未依規定引用等違反智慧財產權等內容，已邀集相關領域學者會同調查，也不排除約談包括張善政等人在內的研究團隊成員。

農委會發言人陳淑蓉回應，針對今日媒體報導會再視內容進行瞭解，相關報告內容也由負責的科技處調查中，若調查有結果，會盡快對外公佈。她並指出，農委會已重新檢視相關計畫無保密的必要性，上週五已提供2009年的研究報告給索取資料的立委。

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