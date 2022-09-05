替代役A走28筆拾獲物　現金高達13萬！認罪賠錢獲緩刑

▲丁男在桃園中壢警分局擔任替代役期間侵占民眾拾獲物。（圖／資料照）

記者翁子皓／桃園報導

丁男在桃園市中壢警分局服替代役期間，協助警方辦理民眾拾獲遺失物的業務，然而丁男竟然透過職務之便，不法佔有民眾的遺失物，數量有28筆之多，現金高達13萬元，直到他退伍後才被發現。桃園地院日前審判結果出爐，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判處丁男有期徒刑2年，褫奪公權2年。

根據判決書，丁男（28歲）2018到2019年擔任警察替代役，被分發到桃園市中壢警分局普仁派出所，服役期間負責公文收發，與處理民民眾撿到遺失物的相關業務。

丁男平時的工作內容為，當員警在內政部警政署遺失物管理系統開立遺失物拾得e化案號後，他必須依規定填寫領據，送交主管核閱，之後再將遺失物與送文簿送交中壢分局偵查隊完成程序，拾得遺失物則由偵查隊保管。

然而，丁男卻利用職務之便，多次把民眾所拾獲的物品據為己有，而不依照規定填寫拾得物送文簿，將拾得物繳交給偵查隊保管。普仁派出所在丁男退伍後，查清他服役期間受理的拾得遺失物，才發現他竟然占據28筆民眾遺失物，現金所得更超過13萬元。

丁男被發現後，向警方坦承犯案，並賠償中壢警分局的損失。桃園地院近日判決出爐，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判處丁男有期徒刑2年，褫奪公權2年。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，接受法治教育課程，並提供220小時的義務勞務。