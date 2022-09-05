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醋桶打翻爆殺機！12刀捅死情敵「臟器外露」　兇嫌遭羈押禁見

▲台南市警三分局偵破越南移工命案，阮、倪等2名犯嫌，被台南地檢署檢察官向台南地院聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局偵破越南移工命案，阮、黎倪等2名犯嫌，被台南地院裁定羈押禁見禁通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安南區安中路四段爆發前任殺新歡的外籍移工命案，潘姓男子身中12刀，其中一刀深及臟器外露慘死，台南市警三分局緝獲涉案兇嫌阮、黎等二嫌，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署複訊後，檢察官以2嫌涉嫌重大，有串證逃亡之虞，向台南地院聲請羈押，法院於5日凌晨裁定羈押禁見禁通信。

台南地院行政庭長指出，台南地檢署檢察官就涉嫌殺害安南區潘姓外籍移工之阮姓、黎姓犯嫌聲請羈押案，阮姓及黎姓被告經法官訊問後諭知應收押禁見。法官認為兩位被告均否認犯行，惟羈押聲請書所載犯罪事實業經證人等證述明確，且有案發地點照片等跡證在卷可稽，復有被告所持行動電話扣案可佐。

阮姓被告偵查中曾稱有持鐵棍與團姓犯嫌前往死者住處，又所供與共犯黎姓被告及目擊證人證述內容迥異，亦與現場跡證不符，可見被告所辯顯不足採；另黎姓被告於警詢供承團姓犯嫌有提過曾因感情問題與死者吵過架，又於偵查供承有騎車搭載團姓犯嫌及阮姓被告前往潘文勝住處，且於團姓犯嫌上車時即知道其帶有長約60公分刀械及鐵棍等語，竟仍騎車搭載持有刀棍之團姓犯嫌及阮姓被告前往死者住處，且在死者住處樓下等候，待團姓犯嫌及阮姓被告揮砍攻擊死者後，立即再搭載其2人離開現場，足認被告2人均涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌疑重大。

▲台南市警三分局偵破越南移工命案，阮、倪等2名犯嫌，被台南地檢署檢察官向台南地院聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告2人所犯上開殺人罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，其2人畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性甚高，且刻意更換作案車輛，又以雨衣遮蔽車牌，案發後立即搭乘機車逃離現場。又被告二人係外籍人士，與境外有一定聯繫因素，有相當理由及事實足認有逃亡之虞，而具羈押之原因。且被告二人否認或僅坦承部分犯行，所述避重就輕，本案仍有團姓共犯尚未釐清案情，且事後刪除手機內資料，並與共犯約定不能據實陳述，有相當理由及事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，亦具羈押之原因。

另被告2人所為難認以命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，足以確保追訴、審判程序之順利進行，再參酌被告本案犯行危害社會治安程度，造成被害人死亡之結果，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對被告2人非予羈押，顯難進行追訴、審判，有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見、通信。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，涉嫌殺害潘姓越南移工案件，涉案犯嫌黎姓及阮姓2名移工，經檢察官複訊後認為所犯係重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據及勾串共犯之事實，2人均向台南地院聲請羈押。

台南市警三分局指出，台南市安南區安中路四段於3日凌晨1時許，發生一起逃逸外籍移工被殺害，死者身中12刀，員警獲報到場，並通知消防救護車到場發現死者已無生命跡象。明顯死亡而未送醫，兇嫌犯案後隨即逃離現場。

警方漏夜追緝，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，警方查出被殺害30多歲潘姓逃逸外籍移工，本身因不能安全駕駛案件遭台中地檢署通緝中。案發後第一時間，三分局由歐祖明分局長成立專案小組，召開專案會議，擴大調閱相關跡證分析查訪，釐清案情後，已迅速循線查獲阮姓及倪姓2名越南籍犯嫌到案，並查扣涉案機車1輛，全案偵訊後依殺人罪嫌解送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，檢方複訊後於4日晚上8時許諭知向台南地院聲請羈押。

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