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軒嵐諾進逼　陳吉仲要求：白天完成相關撤離「穩定農產品供應」

▲▼農委會主委陳吉仲主持軒嵐諾颱風應變會議。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲主持軒嵐諾颱風應變會議。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

中颱「軒嵐諾」已經發佈海上、陸上颱風警報，且對局部帶來強風豪雨，農委會主委陳吉仲召開災害緊急應變小組工作會議，指目前未對各地區農漁業造成嚴重災害，但針對豪雨可能造成相關地區土石流與大規模崩塌及山區帶來災情，採取必要性撤離措施，由於下週末就是中秋節，陳吉仲也要求相關單位加強調度，確保各項產品供應無虞、價格合理。

中央氣象局今（3日）凌晨2時30分發布中颱「軒嵐諾」海上與陸上颱風警報，有機會在明（4日）晨增強為強颱，由於北台灣不少縣市已經出現累積超過200豪米的豪雨，因應強風豪雨可能帶來災害，陳吉仲也召開災害緊急應變小組工作會議。

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▲▼農委會主委陳吉仲主持軒嵐諾颱風應變會議。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲（圖右）主持軒嵐諾颱風應變會議，要求各單位加強防範及穩定農產品供應。（圖／農委會提供）

陳吉仲在會議上，除要求水土保持局、林務局等機關，對於豪雨可能造成相關地區土石流與大規模崩塌及山區帶來災情，採取必要性撤離措施外，也要求相關作業應在今天白天完成，而近期各項農畜水產品供應尚屬穩定，但下周就是中秋節，陳吉仲要求各產業單位務必加強調度，確保各項產品供應無虞、價格合理。

農委會表示，新竹縣尖石秀巒地區及桃園市復興光華地區，屬大規模崩塌潛勢區，水土保持局均有進行預警性疏散撤離工作，確保人員平安。外籍漁工安置部分，目前新北市17處漁港已完成65名外籍漁工上岸避風，宜蘭縣11處漁港部分也會陸續完成，漁業署均會密切與地方政府聯繫督辦。

農委會經過盤點，目前軒嵐諾颱風尚未對各地區農漁業造成嚴重災害，但農委會仍呼籲農民，做好整備防患作業，包括東南部可能發生焚風發生，該地區又是香蕉、番荔枝採收與鳳梨釋迦結果期，提醒農民要加強噴霧灌溉、降溫及提升空氣濕度等措施，以免產生災損。
 

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