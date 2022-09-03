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小黃運將想買飲料提神！他秒答應還「一起排隊」　暖照釣出鄭文燦

▲「台灣迷因」分享和小黃運將一起去買飲料的有趣畫面。（圖／翻攝自Facebook／台灣迷因 taiwan meme）

▲「台灣迷因」分享和小黃運將一起去買飲料的有趣畫面。（圖／翻攝自Facebook／台灣迷因 taiwan meme，下同）

記者閔文昱／綜合報導

計程車司機長時間載送客人，萬一精神不濟恐怕會影響自身和客人的安全。臉書粉絲團「台灣迷因」近日在搭乘計程車時，運將突然要求「我可以買一下清心（連鎖手搖飲品牌清心福全）嗎？」並解釋開車沒喝清心會沒精神。對此，台灣迷因也爽快答應，2人甚至還一起排隊買清心，有趣互動吸引不少網友關注，就連桃園市長鄭文燦也現身留言。

粉專「台灣迷因 taiwan meme」2日晚間在臉書發分享，他稍早在桃園搭乘計程車時，運將突然詢問，「先生，可以拜託你一件事嗎？我可以買一下清心嗎？不會太久」，並稱自己每天開車都要喝清心，不然會沒精神。台灣迷因聽了後也馬上爽快地說「好啊，不然我們一起買。」

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▲「台灣迷因」分享和小黃運將一起去買飲料的有趣畫面。（圖／翻攝自Facebook／台灣迷因 taiwan meme）

台灣迷因透露，當他抵達目的地時，運將還一臉抱歉表示，「因為你有陪我買清心，我少收你50元車費」，不過他也立刻拒絕，僅要求用一張清心合照做紀念，拍下2人在車內拿起清心乾杯畫面，事後台灣迷因還在留言區補充他和司機一起排隊的有趣畫面，溫馨互動瞬間讓這颱風夜多了一分人情味。

貼文曝光後，馬上吸引5.5萬人按讚，1000多則留言，不少網友紛紛表示「欸奇怪！為什麼眼眶濕濕的」、「這篇文是全糖」、「好溫暖喔，充滿愛的社會」，就連桃園市長鄭文燦也現身提醒「記得點半糖！」而台灣迷因則幽默回應，「看市長的身材，我懷疑都是喝全糖。」

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