部落觀光成果嘉年華9／30登場！「逛市集、DIY」一窺原民風貌

▲2022年台灣部落觀光成果嘉年華將於9月30日到10月2日在阿里山開展。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2022年台灣部落觀光成果嘉年華將於9月30日到10月2日開展，延續「歡迎來做部落客」主題，展現台灣原住民16族的部落風貌及文化藝術風采，透過動態及靜態主題呈現各部落觀光特色、遊程體驗、風味美食、精美部落工藝及各種手作DIY體驗，讓民眾體驗走訪部落的樂趣。

觀光局表示，今年首度將「台灣部落觀光成果嘉年華」移至嘉義縣原鄉鄒族部落辦理，為期3天的嘉年華活動，規劃了5大主題區，包括部落商品及遊程展示區、成果展示區、DIY活動區、戶外市集區、阿里山鄒族專區。

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▲▼2022年台灣部落觀光成果嘉年華現場設有市集，民眾可體驗原民特色文物。（圖／觀光局）

另現場活動包括「嘉有好市鄒鄒送禮」集客活動入場禮（客製化圖騰口罩）、拍照打卡禮（客製杉木烙畫鑰匙圈）、射箭挑戰拿好禮（每日送出萬元特色好禮）、一元起標瘋（部落遊程一元起標）等。

園區內亦設置4處創意打卡點，來吸引民眾互動打卡體驗部落文化，包括「部落好食．原味學堂」呈現鄒族人的農事生活，並於每日提供不同原民美食的製作解說與分享，讓遊客在過程中體驗部落美食與文化。

還有「夢想屬魚你」發想來自於山美部落漁獵小旅行，以編織漁網工藝，打造一座屬於山美部落青年的捕夢網；「1314．愛的原動力」，發想來自於瑞峰1314愛情塔，為阿里山浪漫著名地標；「豪華獵寮.與鹿共野」結合傳統獵寮與時下流行的野餐活動，以竹編獵寮結合小鹿造景佈置，規劃佈置原味野餐餐桌，吸引遊客駐足停留拍照。