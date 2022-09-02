摩斯開學早餐「買4送1」可分批取！軍人節符合「3條件」直接9折

▲摩斯漢堡公布9月優惠，包括開學季、軍人節、中秋節都有。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

為迎接開學季，摩斯漢堡即日起推出早餐優惠，其中在App還推出「買4送1」，適合全家吃或分批取；而在9月3日「軍人節」當天，凡持軍人證、福利證、或著軍人服裝到摩斯漢堡門市消費，即享9折優惠。

摩斯漢堡祭出元氣好生活優惠活動，即日起至9月11日，購買早餐元氣牛肉蛋堡套餐，內含方塊薯餅1份、大杯冰红茶，原價120元，享優惠價99元。此外，MOS Order App「安心取溫馨送」上更推出多款早餐組合，即日起至9月30日，元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶「買4送1」，原價450元，優惠價360元；摩斯經典奶茶「買6送2」原價400元，優惠價296元，優惠數量有限、售完為止，適合全家人一起享用或分批取。

▲▼摩斯漢堡開學季優惠。（圖／業者提供）

此外，大受好評的「黃金夯地瓜」強勢回歸，小份售價45元、大份售價60元，特選優質台農57號黃地瓜，富含豐富的膳食纖維，經慢火烘烤後切塊，裹上特調脆皮漿衣，油炸到金黃酥脆，地瓜香馥郁、口感綿密鬆軟，令人回味無窮。另針對喜愛摩斯雞塊的人，此次獨家推出「雞塊夯地瓜組售價60元」，讓饕客們一次滿足雙重享受。

而為慶祝軍人節，9月3日當天凡持軍人證、福利證、或著軍人服裝到摩斯漢堡門市消費，直接享9折優惠。

▲摩斯軍人節9折優惠。（圖／業者提供）

同時摩斯漢堡也為LINE好友獻上中秋節專屬好禮，即日起至9月15日止，出示LINE好友獨享優惠圖片，即能以優惠價129元，購買超級大麥元氣牛肉珍珠堡及大杯冰紅茶組合，或以優惠價99元購入美味點心組，內含荔枝柑橘蒟蒻冰茶1杯與方塊薯餅1份等。更有中秋好禮「摩斯法式肉鬆餅禮盒」與蒟蒻禮盒「買1送1」活動。

▲肯德基獨家推出中秋炸雞禮盒，一次爽吃新品「柚香柚甜咔啦脆雞」和原味咔啦脆雞、蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

另外，人氣速食品牌肯德基近推出期間限定「柚香柚甜咔啦脆雞」，清爽韓式柚香搭配酥脆微辣咔啦脆雞，加上甜美蜂蜜，9/8～10/24販售；更獨家應景推出中秋炸雞禮盒「柚見秋香賞月餐」禮盒版，以台式水果提盒為包裝，可以一次吃到柚香咔啦脆雞、原味咔啦脆雞、蛋撻，9/2~9/8期間在PK APP開放會員獨享預購，限量3000份，取餐限定日期為9/9~9/11。

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