【廣編】華麗變身再一波　統領超前部署搶商機

圖、文／統領廣場提供

今年5月下旬剛完成華麗大變身的統領廣場，重新定位為年輕潮流、時尚趨勢方向，全新引進桃園獨家、旗艦店、百貨首店等品牌，百貨首家Nike桃園體驗店開幕，引起眾多愛好者爭相朝聖。今年9~10月間，統領再度引進11家桃園獨家及特色品牌為4週年慶超前部署。

擁有52萬粉絲人數的網路名店「SNATCH」即將於9月在1樓與大家見面，還有台灣首家迪士尼授權公司「Lotin飾品」，除了迪士尼卡通人物還有史奴比、蠟筆小新、美少女戰士等飾品，強勢攻佔少女心。另外還有全台首店「Ananas」人氣話題流行女裝、「YUYU ACTIVE」最時尚的街頭運動穿搭、「LACE」以蕾絲為主的少女服飾、全新風貌的「Wave Shine」超美胸泳裝以及IP角色正牌授權的「樂玩多」帶來超萌可愛的周邊小物。在運動品牌部分也加入了「NCAA」、「KANGOL」以及拳擊跨界運動休閒服飾的「EVERLAST」都將於9月陸續登場，CONVERSE也會在10月6日盛大開幕。

此外還有潮流美食，排隊名店「日春木瓜牛奶」、宮廷御膳等級的麻辣滷味「K5食尚趣」，還有老饕首選排隊名店「坐著做」海鮮丼飯專門店等。統領廣場特別在9/8(四)-9/18(日)期間舉行4th週年預備慶，扣統領會員點數2萬點，即可兌換100元酬賓券(限量1000份)。