壽司郎狂嗑25盤不付錢　火鍋店白吃白喝3千「霸王餐大媽」再起訴

▲楊姓女子在火鍋店白吃白喝還打包外帶，店家氣得上網公布照片。（資料照／翻攝自爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓女子經常在台北市東區吃霸王餐，被判刑坐牢也不怕，5月間到大安區的火鍋店消費3178元，還要求店家幫忙打包卻賴帳，7月到壽司郎大吃25盤共1730元，又不付錢，店家報警逮人，台北地檢署以楊女有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准至今，2日再依2項詐欺罪將她追加起訴。

根據法院過去判決，楊女至少從2020年5月起，陸續吃過問鼎麻辣鍋、皇膳魚翅、可利亞石頭火鍋、Hooters美式餐廳、王品集團的hot 7 鐵板餐廳、甚至還到過星據點KTV唱歌，結果都不付錢，被店家告上法院，至少10次前科都不知悔改。

5月6日，楊女到新北地院開庭後，搭計程車返回東區住處，沒付495元車資就落跑，5月13日，到歐買尬日式海鮮串燒店，白吃白喝3410元的餐點，5月15日，楊女到東區韓式料理店「兩餐」吃到飽，結果賴帳399元不肯付，這幾件白吃白喝案都正由法院審理中。

檢警另外又接獲店家報案，她在5月17日，到忻殿堂火鍋店消費3178元，要求店家把吃不完的打包卻沒付錢，老闆氣得上臉書「爆料公社」公布楊女的照片，並秀出楊女點了牛小排等各式餐點的帳單，痛批楊女吃完就擺出一副「我吃飽了但我沒錢」的姿態，就算揚言要報警，也是一臉「要叫警察來也可以，反正我不差你這一間餐廳報警」。

7月20日，楊女到壽司郎吃了25盤壽司和飲料湯品，也是不付錢，被警察以現行犯身分逮捕，檢察官看她一犯再犯，向法院聲請羈押獲准後，再追加起訴她後2次詐欺罪行，交由法院一併審理。