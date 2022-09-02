摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

▲大陸一名吳姓機車騎士，日前不慎摔車後遭後方黃色大客車追撞，致其右大腿的褲管被輪胎扯碎。（圖／翻攝自微博／星視頻）

圖文／CTWANT

配戴安全帽再騎乘機車，能降低車禍時頭部遭受損害的風險，也能藉此撿回一命。大陸福建省一名吳姓機車騎士日前在道路上不慎摔車，遭後方大客車擦撞，所幸他當時配戴的安全帽幫助其撿回一命。消息曝光後，引發討論。

綜合陸媒報導，福建省寧德市一名吳姓男子日前騎乘機車行經隧道出口，因操作不當摔車，隨即遭到後方一輛黃色大客車追撞，好在大客車駕駛及時轉向，男子最終僅有多處擦傷，未造成任何人員傷亡。

從車禍發生當下的監控畫面可發現，黃色大客車轉向時，輪胎輾過吳姓男子的褲子，致其右腿大半段的褲管被扯碎，並將他配戴的安全帽撞飛。所幸吳姓男子的頭部並未因強烈撞擊而受傷，安全帽幫助他順利撿回一命。

▲吳姓男子當時配戴的安全帽，因大客車強烈的撞擊力道噴飛，不過他的頭部並未受傷。（圖／翻攝自微博／星視頻）

消息一出，掀起熱議，有網友表示「不幸中的萬幸，頭盔安全帶等安全措施真的不能馬虎」、「好驚險，願每個出行的人都平安健康」、「貨車司機車神」、「很幸運，腿和頭都保住了」、「貨車司機肯定也嚇慘了」。

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