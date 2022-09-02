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大陸 大陸焦點 特派現場

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

大陸福建省一名吳姓機車騎士日前不慎摔車後遭後方黃色大客車追撞，致其右大腿的褲管被輪胎扯碎。（圖／翻攝自微博／星視頻）

▲大陸一名吳姓機車騎士，日前不慎摔車後遭後方黃色大客車追撞，致其右大腿的褲管被輪胎扯碎。（圖／翻攝自微博／星視頻）

圖文／CTWANT

配戴安全帽再騎乘機車，能降低車禍時頭部遭受損害的風險，也能藉此撿回一命。大陸福建省一名吳姓機車騎士日前在道路上不慎摔車，遭後方大客車擦撞，所幸他當時配戴的安全帽幫助其撿回一命。消息曝光後，引發討論。

綜合陸媒報導，福建省寧德市一名吳姓男子日前騎乘機車行經隧道出口，因操作不當摔車，隨即遭到後方一輛黃色大客車追撞，好在大客車駕駛及時轉向，男子最終僅有多處擦傷，未造成任何人員傷亡。

從車禍發生當下的監控畫面可發現，黃色大客車轉向時，輪胎輾過吳姓男子的褲子，致其右腿大半段的褲管被扯碎，並將他配戴的安全帽撞飛。所幸吳姓男子的頭部並未因強烈撞擊而受傷，安全帽幫助他順利撿回一命。

吳姓男子當時配戴的安全帽因大客車強烈的撞擊力道噴飛，不過他的頭部並未受傷。（圖／翻攝自微博／星視頻）

▲吳姓男子當時配戴的安全帽，因大客車強烈的撞擊力道噴飛，不過他的頭部並未受傷。（圖／翻攝自微博／星視頻）

消息一出，掀起熱議，有網友表示「不幸中的萬幸，頭盔安全帶等安全措施真的不能馬虎」、「好驚險，願每個出行的人都平安健康」、「貨車司機車神」、「很幸運，腿和頭都保住了」、「貨車司機肯定也嚇慘了」。

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